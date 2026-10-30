„Am simțit o furie!”. Remi Dobre a cedat după bonfireul cu Narcis Bujor și a izbucnit în lacrimi

Momente tot mai tensionate la Insula Iubirii. Povestea dintre Bianca Iotu și Remi Dobre a ajuns la final. Cei doi s-au despărțit după ce ambii au picat în ispită, iar tot ce s-a întâmplat pare că l-a afectat destul de mult pe Remi. După ce s-a întors de la bonfireul cu Narcis, concurentul a cedat. A fost copleșit de emoții și a izbucnit în lacrimi.

După ce a aflat că partenera sa a picat în ispită și a avut apropieri intime cu Narcis, Remi a mai primit încă o lovitură. Chiar de ziua sa de naștere, concurentul a trebuit să stea față în față cu bărbatul în care Bianca și-a găsit alinarea. La ceremonia focului la care au participat, cei doi și-au aruncat replici acide și nu s-au menajat deloc.

Remi a izbucnit în lacrimi

După întâlnirea de gradul zero pe care a avut-o cu Narcis, Remi s-a întors în vilă și a participat la petrecerea aniversară dată în cinstea lui. Însă, deși ziua trebuia să fie una fericită pentru el, a venit la pachet cu multă tensiune, iar concurentul a început să resimtă tot mai puternic gravitatea situației în care se află.

Părăsit și uitat de iubită, Remi a avut parte de un moment de vulnerabilitate. După petrecere, acesta s-a retras singur într-un colț, lăsându-și toate emoțiile și sentimentele să iasă la suprafață. A dat play la câteva piese de dragoste, iar lacrimile au început să îi curgă pe obraji.

Remi Dobre a explicat că tot ce s-a întâmplat în Thailanda l-a copleșit și nu a putut să își mai stăpânească emoțiile. Regret, furie, deznădejde – concurentul a trecut prin toate, iar asta l-a făcut să izbucnească în lacrimi.

„Ea nu m-a văzut niciodată plângând. Niciodată, în patru ani de zile, ea nu m-a văzut o dată plângând în fața ei. Am simțit o furie! Multitudinea de emoții se adună și, la un moment dat, trebuie eliberat”, a spus Remi la testimoniale.

Momentul de vulnerabilitate a venit pentru Remi după discuția pe care a avut-o la bonfire cu Narcis Bujor. Deși o judecă pe Bianca pentru că și-a dat frâu liber alături de ispită, nici el nu este prea departe. La rândul lui, Remi a picat în ispită. El a fost cel care a inițiat săruturile ascunse cu Daniela și i-a promis acesteia că relația lor va continua în România.

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Melodia pe care Remi Dobre i-a compus-o Biancăi Iotu, înainte să fie „tradus” cu Narcis Bujor la Insula Iubirii: „Îți dau dureri de cap, știu că te-ai săturat”

Foto: Captură Antena 1, Instagram