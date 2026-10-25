Gestul ofensator făcut de Remi Dobre, după ce a aruncat colierul în foc. Ce i-a transmis Biancăi Iotu, de fapt

Gestul ofensator făcut de Remi Dobre, după ce a aruncat colierul în foc. Ce i-a transmis Biancăi Iotu, de fapt
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Momentul despărțirii dintre Remi și Bianca, de la bonfire-ul de pe Insula Iubirii, a fost unul dintre cele mai tensionate episoade ale experienței trăite de cei doi în Thailanda. După ce relația lor a ajuns la final, concurentul a recurs la un gest simbolic, aruncând colierul în foc, într-un moment care a marcat ruptura dintre el și partenera sa.

Participarea celor doi la emisiune a început cu dorința de a-și testa relația și de a afla dacă sentimentele care îi legau puteau rezista tentațiilor și provocărilor de pe insulă. Pe parcursul filmărilor, însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar experiența care ar fi trebuit să le ofere răspunsuri despre viitorul lor împreună a scos la iveală problemele din cuplu.

Ce gest a făcut Remi după ce s-a despărțit de Bianca

Unul dintre cele mai importante momente ale despărțirii s-a petrecut în timpul ceremoniei bonfire, când Remi și Bianca au ajuns în punctul în care relația lor nu a mai putut continua. Concurentul a ales să arunce colierul în foc, așa cum a făcut și Bianca de altfel.

Obiectul a devenit, în acel context, un simbol al legăturii dintre cei doi și al capitolului pe care Remi a decis să îl închidă. Aruncarea acestuia în flăcări a marcat, la nivel simbolic, renunțarea la relația pe care o construise alături de Bianca. Gestul a fost cu atât mai sugestiv cu cât s-a produs chiar în cadrul ceremoniei în care cei doi au ajuns față în față cu urmările experienței de pe insulă.

Gestul lui Remi a ieșit în evidență și prin faptul că nu s-a limitat la renunțarea la colier. După ce l-a aruncat în foc, acesta a făcut un semn obscen, arătând degetul mijlociu cu ambele mâini. Mișcarea a adăugat un element provocator momentului și a accentuat tensiunea din timpul despărțirii. În timp ce arunca colierul acesta a spus: „Drum bun, sănătate, baftă la Vama Veche, la…” și a arătat semnul.

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