Transformare radicală pentru Maya Sorian! Fiica Mirelei Retegan a ales un look spectaculos de Halloween

Vedetele se pregătesc de marea petrecere de Halloween, iar fiica Mirelei Retegan a furat startul. Maya Sorian și-a dorit un look cu totul special în acest an, așa că s-a lăsat pe mâna specialiștilor. A mers la salon, iar transformarea ei i-a uimit pe urmăritorii din mediul online. Maya a renunțat la latura inocentă și de Halloween a scos la suprafață partea mai întunecată.

Mâine, 31 octombrie, se sărbătorește Halloween-ul, iar vedetele își pregătesc costumele. În acest an, fiica Mirelei Retegan s-a arătat indecisă, iar inițial a cerut câteva idei de la fanii din mediul online. Ulterior, Maya a hotărât că își dorește o transformare ca la carte, așa că a mers la salon și s-a lăsat pe mâna specialiștilor.

Maya Sorian, costum spectaculos de Halloween

Fiica Mirelei Retegan s-a pregătit de Halloween și a ales o costumație cu care a atras repede atenția. Se pare că de această dată Maya și-a dorit să iasă din zona de confort și a adoptat un look mai dark, în concordanță cu tematica sărbătorii. Ei bine, tânăra a ales să se deghizeze până la urmă în Prințesa Vampir.

Maya și-a dorit să renunțe la latura inocentă, vrând să fie sexy și înfricoșătoare în același timp. S-a lăsat pe mâna specialiștilor, iar rezultatul a uimit-o chiar și pe ea. De Halloween, fiica Mirelei Retegan a intrat în pielea Prințesei Vampir, iar transformarea sa radicală a fost apreciată și de fanii din mediul online.

Lookul a fost alcătuit dintr-un machiaj specific, o ținută formată dintr-o rochie neagră, un corset de piele și o coroană cu țepi și a dat-o pe spate pe Maya.

„M-am lăsat pe mâna echipei! Știam doar că o să fie dark, sexy și că mă va scoate din zona de confort. Bine… mai știam și ora la care trebuia să ajung la salon. Iată cum a ieșit! Eu am fost cuminte, ascultătoare și m-am transpus în personajul nostru: Prințesa Vampir. M-ați recunoscut?? Eu mă uit la poze și nu-mi vine să cred ca sunt eu!!! Parcă sunt din Twilight”, a scris Maya, în mediul online.

Transformarea acesteia a fost apreciată de toată lumea, iar Maya va atrage toate privirile la petrecerea de Halloween.

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Foto: Instagram