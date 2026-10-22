Avem dovada că Maya și Mirela Retegan au pierdut intenționat cursa pentru Ultima Șansă, la Asia Express. Ce s-a întâmplat azi-noapte, la ora 0:34

Avem dovada că Maya și Mirela Retegan au pierdut intenționat cursa pentru Ultima Șansă, la Asia Express. Ce s-a întâmplat azi-noapte, la ora 0:34
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Mirela Retegan și fiica sa, Maya au părăsit Asia Express
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Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au plecat acasă după ce au participat la cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express. Cele două au ajuns până în stage-ul 7 al competiției și au fost ultimele care au ajuns la Irina Fodor. Deși parcursul lor în emisiune s-a încheiat, vedeta a dezvăluit că plecarea nu a fost un motiv de tristețe.

În timpul cursei, echipa formată din Mirela și Maya a concurat în ritmul propriu, după ce a luat o decizie importantă înaintea ultimei provocări. În timp ce Maurice Munteanu și Connie au fost primii care au încheiat cursa, din punct de vedere al corectitudinii, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au primit o penalizare de 30 de minute pentru încălcarea regulilor. Cu toate acestea, cei doi au reușit să se salveze, diferența dintre echipe fiind de 37 de minute.

Mirela Retegan și Maya au pierdut intenționat

După încheierea experienței, Mirela Retegan a publicat un mesaj în care a explicat că ea și Maya au discutat sincer înainte de cursa pentru Ultima Șansă și au decis că nu vor continua cu orice preț, dacă acest lucru le-ar răpi bucuria de a participa.

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Vedeta a mărturisit că a simțit că experiența lor ajunsese la final și că cele șapte etape parcurse au însemnat mult mai mult decât și-ar fi imaginat inițial. Mai mult, aceasta a explicat că a rezistat atât de mult în competiție pentru fiica sa și că a știut că va recunoaște momentul în care va fi timpul să se întoarcă acasă.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește.
Am primit aceast final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare.
Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult.
Credeți -mă, nu mai puteam. Până aici a fost scris pentru noi și a fost minunat.
Gata. Mă întorc la viața mea. La oamenii mei. La toate lucrurile pe care le fac cu atâta bucurie.
Am stat șapte etape. Mult. Foarte mult. Mult mai mult decât mi-aș fi imaginat și decât mi-aș fi dorit eu. Am reușit pentru Maya.
Am avut o înțelegere cu Maya: vom rămâne în show atât cât e potrivit pentru ceea ce ne-am propus. Aceeași înțelegere am făcut-o și cu Dumnezeu. Am știut că voi simți când e finalul nostru. Am știut că, atunci când voi pierde bucuria de a fi acolo, când nu mă voi mai regăsi în acel context și când nu-mi vor mai plăcea probele, voi avea semne clare că e gata.
Și fix așa s-a întâmplat.
Am tras în ultimele două săptămâni. Iar înaintea ultimei șanse, după ce s-au închis camerele, am discutat cu Maya cât se poate de sincer:
— Ești sigură că vrei să mergem cu orice preț?
— Nu. Nu cu prețul bucuriei.
Tot ce s-a întâmplat în ultima zi a venit să susțină decizia pe care o luasem deja.”, a scris Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Antena 1

Mirela Retegan le-a mulțumit organizatorilor, colegilor de competiție și celor care le-au susținut pe parcursul aventurii, mărturisind că se întoarce cu recunoștință la viața sa și la lucrurile care îi aduc bucurie.

„Mulțumim, Asia Express, pentru tot ce ai adus în viața noastră.
Vă mulțumim vouă, celor alături de care am concurat. O să rămânem „camarazi de lupte”, supraviețuitori ai acestei experiențe.
Vă mulțumim vouă, oamenilor minunați din producție. O să vă dedic o postare specială.
Iar vouă, oamenilor minunați care ați urmărit această experiență socială în care am fost și noi parte, vă mulțumim că v-ați uitat, că ne-ați înțeles, ne-ați susținut și ne-ați iubit.
Celor care nu ne-ați iubit vă transmit că vă înțeleg pe deplin. Nu e normal să ne placă toată lumea, iar noi ne-am asumat asta.
Pentru noi, Asia Express se oprește aici. Pentru ceilalți, Asia Express continuă.”, a încheiat postarea.

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Câți euro au primit Maya și Mirela Retegan, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Asia Express

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