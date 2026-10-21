Cum a reacționat Maya când a aflat că părinții ei divorțează. Nu s-a putut abține în timpul filmărilor Asia Express

Mirela Retegan și Cornel Sorian au divorțat la scurt timp după venirea pe lume a Mayei. Pentru ea nu a fost deloc ușor, iar în cadrul filmărilor Asia Express nu s-a mai abținut și a abordat acest subiect. Concurenta este foarte atașată de mama ei.

Deși divorțul părinților pentru mulți copii este un moment dificil. Însă Maya a trăit diferit această experiență. Fiica Mirelei Retegan a dezvăluit că a avut parte de echilibru, maturitate și iubire din partea celor doi. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli și Cornel Sorian au păstrat legătura după separare de dragul tinerei, iar acum, adult fiind, Maya mărturisește că relația lor bazată pe respect a contribuit enorm la formarea ei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat Maya când a aflat că părinții ei divorțează

Maya a explicat în urmă cu ceva timp că plecarea tatălui ei de acasă a afectat-o profund. Concurenta de la Asia Express nu înțelegea de ce trebuie să rămână doar cu Mirela Retegan, însă ulterior a observat diferența: cei doi înfloreau pe zi ce trecea.

Mai mult, tânăra în vârstă de 25 de ani a spus că fondatoarea proiectului Gașca Zurli și Cornel Sorian se înțelegeau de minune ca prieteni și părinți, astfel că nu i-a lipsit niciodată iubirea din partea lor. Acum, la maturitate a înțeles că a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o cei doi.

„Sunt extrem de multe familii care nu îi mai au pe părinți împreună. Dar în multe cazuri, asta nu înseamnă că părintele care a plecat, a părăsit. Asta se poate întâmpla doar dacă el dispare de tot din viața celui mic. Eu am văzut cum doi părinți pot să nu mai fie intr-o relație romantică, dar cu toate astea să rămână prezenți și activi în viața copilului lor, iar el să știe ca este iubit. Am fost un copil destul de rațional. Țin minte că atunci cand tata a plecat de acasă, eu i-am spus mamei: Tata a ales să plece. Eu am ales să rămân. La început, mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce am rămas doar eu cu mama. Dar apoi, am văzut cum ambii părinți înfloresc separat. Cum fiecare dintre ei devenea mai amuzant, mai vesel, petreceam mai mult timp de calitate cu ei și am înțeles că decizia de a se despărți a fost una bună. Pentru copii e cel mai important să își vadă părinții fericiți. A fost extrem de important. Relația mea cu părinții mei nu a avut nicio legătură cu relația lor. Chiar dacă ei aveau perioade în care poate că nu erau cei mai buni prieteni, fiecare vorbea foarte frumos unul despre celălalt și mai ales despre relația lor. Și-au dorit foarte tare ca eu să nu uit că m-am născut din dragoste”, a declarat Maya Sorian pentru CANCAN.RO

Ce relație are Maya Sorian cu Mirela Retegan

Concurenta de la Asia Express a povestit că după divorțul părinților a rămas cu mama ei. Relația dintre ea și Mirela Retegan este una extrem de specială. Pentru Maya, vedeta este plasa ei de siguranță, iar asta a spus-o fără ezitare și în timpul emisiunii.

„Eu am rămas cu mama, iar mama îmi spunea toată copilăria și adolescența cât este de important să am o relație strânsă cu tata.

Cu siguranță, divorțul lor a lăsat urme în sufletul meu. Orice copil își dorește să aibă ambii părinți în casă. Acum că am ajuns la maturitate, îmi vine să le mulțumesc că s-au despărțit… Știu cât de diferiți sunt și știu că, probabil, copilăria mea nu ar fi fost la fel de frumoasă dacă ei ar fi trebuit să se certe, să se contrazică, în ceea ce mă privea. Așa, am crescut cu doi părinți separați, dar fericiți. Mama este plasa mea de siguranță. Ea este părintele, mentorul și omul cu care eu mă consult, vorbesc și dezbat toate subiectele, ori întrebările pe care le am. Știu că ea mă va sfătui cel mai bine, pentru că ea este persoana care mă cunoaște cu totul – cu bune și rele. Ea îmi cunoaște capacitățile la fel de bine cum mi le cunosc eu și are puterea de a se uita obiectiv la o situație și de a mă ajuta să o înving”, a spus Maya, în cadrul unui interviu pentru Pagina de Psihologie.

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