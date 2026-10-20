Motivul pentru care Maya nu are iubit, la 25 de ani. De ce este singură fiica Mirelei Retegan de la Asia Express

Maya și Mirela Retegan formează una dintre cele mai puternice echipe la Asia Express. Acestea au ajuns în China, iar parcursul lor este incredibil. Tânăra are 25 de ani și este foarte apropiată de mama ei. Întrebată dacă are iubit, Mirela a mărturisit că este singură.

Mirela Retegan s-a deschis în fața lui Connie Preda atunci când a avut loc schimbul de echipe. Partenera lui Maurice Munteanu a fost curioasă să afle dacă fiica ei, Maya, este singură sau are un iubit și asta pentru că devenise coechipiera lui Alexuc. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli a mărturisit că tânăra în vârstă de 25 de ani nu are un partener și asta pentru că s-a despărțit de iubitul ei, Andrei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Motivul pentru care Maya nu are iubit, la 25 de ani

În anul 2024, deci atunci când Maya avea 23 de ani, a avut o relație. Aceasta a fost împreună cu un tânăr pe nume Andrei, un artist născut în Spania, dar mutat în România, mai exact în București, încă de la vârsta de 8 ani.

Cei doi s-au îndrăgostit într-o zi de vară, iar în luna decembrie s-au mutat împreună. Cei doi și-au început relația la scurt timp după ce fiica Mirelei Retegan s-a întors din Londra.

„Ultima mutare se datorează plecării mele după revenirea la Bucureşti. (râde) În iunie m-am întors în ţară, apoi m-am îndrăgostit şi, în decembrie, m-am mutat pentru prima dată în viaţa mea cu iubitul meu. Simţeam că am nevoie de un mentor, pe care l-am căutat prin alte părţi în profesori, diriginţi, rectori, şi apoi am ajuns la concluzia că tot mama e mentorul principal”, a declarat Maya Sorian pentru Fanatik, în urmă cu ceva timp.

Ce spune Maya Sorian despre dragoste?

Tânăra a mai abordat acest subiect în urmă cu câțiva ani. Aceasta a fost deschisă și a explicat că a fost o fire care se îndrăgostea la prima vedere, astfel, Maya Sorian se atașa rapid de bărbați.

La acea vreme, fiica Mirelei Retegan a dezvăluit că era într-o relație, iar mama sa îl aprecia pe iubitul ei. Cu toate acestea, timpul a trecut, iar în prezent concurenta este singură.

„Sinceră să fiu, am fost adolescentul care se îndrăgostea o dată pe săptămână. Azi îmi plăcea de cineva, în cinci zile de altcineva și îi povesteam mamei despre asta. Acum îmi dau seama că m-am îndrăgostit pentru prima dată, la 22 de ani. Când s-a întâmplat, am fost sigură că este ceea ce trebuie și atunci nu am avut nevoie să îi cer mamei opinia. Știam că nu am cum să mă îndrăgostesc așa real decât de cineva care este un om bun, cu aceleași principii pe care le am și eu. Din fericire, mamei îi place foarte mult de iubitul meu, iar eu mă bucur să îi ascult povestind și interacționând, pentru că în momentul acesta, ei sunt cele mai importante persoane din viața mea”, a povestit Maya.

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