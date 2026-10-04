Cine este Cornel Sorian, fostul soț al Mirelei Retegan și tatăl Mayei! Ce relație au cei doi după aproape 20 de ani de la despărțire

Cine este Cornel Sorian, fostul soț al Mirelei Retegan și tatăl Mayei! Ce relație au cei doi după aproape 20 de ani de la despărțire
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Cum a fost Mirela Retegan în tinerețe / sursa foto: social media
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Mirela Retegan și Maya participă la noul sezon Asia Express. Fondatoarea „Gașca Zurli” este destul de discretă atunci când vine vorba de viața sa personală, însă în cea mai recentă postare a sa din mediul online a făcut câteva dezvăluiri despre fostul soț și relația pe care o are în prezent cu el.

Concurenta de la Asia Express și Cornel Sorian au divorțat în urmă cu aproape 20 de ani. Pe cei doi îi leagă Maya, dar și activitatea profesională.

Mirela Retegan a făcut o postare inedită în care apăreau toți trei și a vorbit despre perioada de separare pe care a trăit-o intens. Mai mult decât atât, s-a referit și la piesele pe care le-a cântat fostul soț despre relația lor și despre fiica lor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine este Cornel Sorian, fostul soț al Mirelei Retegan și tatăl Mayei

Artista l-a cunoscut pe Cornel Sorian în perioada în care a fost impresara trupei Stigma. Relația lor s-a încheiat în urmă cu aproape 20 de ani, însă el a continuat să rămână prezent în viața Mirelei și a Mayei.

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Ea a dezvăluit că au reușit să aibă o relație bazată pe respect și prietenie după mai mult timp, dar chiar și așa, nu i-a fost deloc ușor să păstreze un echilibru de dragul fiicei lor.

„Când el cânta, acum 25 de ani, «Jumătate tu, jumătate eu», credeam că este doar despre noi doi. Apoi s-a născut Maya și el a cântat: «Ea are ochii mei și buzele tale / Și oricât am vrea să ne urâm, / O privim și ne amintim / Că noi ne iubim». Apoi el a plecat și ei i-a fost dor de el în fiecare zi. După ani în care am trecut prin toate stările, am scris împreună (eu versurile, el melodia) «Cântec pentru Maya»: «Nu vreau soare, nu vreau lună, / Vreau pupic de noapte bună», și am știut că era despre noi doi, pentru ea.

A fost foarte greu să rămânem «împreună» după ce ne-am despărțit. Am trecut prin Iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre. Suntem jumătate mama și jumătate tata. Ea este «jumătate tu, jumătate eu». Are ochii lui și buzele mele și, când o privim, ne amintim de cea mai frumoasă poveste-destin”, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

Mirela Retegan, Cornel Sorian și Maya/ sursa foto: social media

Mirela Retegan, Cornel Sorian și Maya/ sursa foto: social media

Ce relație au în prezent

După separare, cei doi au continuat să facă o echipă și din punct de vedere profesional. Fondatoarea „Gașca Zurli” a punctat că a compus muzică pentru proiectul vedetei.

Totodată, Mirela Retegan a ținut să precizeze că postarea nu are scopul de a prezenta o familie perfectă, ci să dea relația lor drept exemplu că poate exista viață și după o despărțire.

„Această postare nu e ca să vedeți cât de grozavi suntem. Este doar pentru a da speranță și putere celor care astăzi trec prin «Iad». E nevoie de multă putere să pui fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale. Dacă într-o zi realizezi că un părinte poate să fie cu adevărat fericit doar dacă are copiii fericiți, găsești resurse să lupți și să ajungi acolo”, a încheiat ea.

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