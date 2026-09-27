Drama neștiută a Mirelei Retegan. Abia acum a avut curaj să povestească: ”La 19 ani, am fugit de acasă cu un bărbat”

Drama neștiută a Mirelei Retegan. Abia acum a avut curaj să povestească: ”La 19 ani, am fugit de acasă cu un bărbat”
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Mirela Retegan
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Mirela Retegan, cunoscută publicului drept „Tanti Prezentatoarea” din Gașca Zurli, a rememorat unul dintre cele mai importante și dificile episoade din perioada adolescenței sale. În urmă cu mai multe decenii, pe când avea doar 19 ani, aceasta a luat o decizie radicală care avea să schimbe pentru mult timp relația pe care o avea cu mama sa.

La acea vârstă, Mirela Retegan trăia o poveste de dragoste pe care o considera extrem de importantă. Era îndrăgostită de un bărbat care i-a deschis noi perspective și care, potrivit amintirilor sale, a făcut-o să descopere o lume diferită de cea în care crescuse. Pentru tânăra de atunci, relația reprezenta mai mult decât o simplă poveste de iubire, devenind motivul pentru care a decis să își schimbe complet viața.

Prin ce dramă a trecut Mirela Retegan

Familia nu a privit însă cu ochi buni această relație. Mama Mirelei Retegan nu a fost de acord cu alegerea fiicei sale, iar conflictul dintre cele două a ajuns într-un punct în care tânăra a fost pusă în situația de a alege între relația pe care o avea și casa în care crescuse.

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7 poze

Decizia ei a fost una categorică. La doar 19 ani, Mirela Retegan și-a strâns lucrurile și a plecat de acasă. Și-a mutat obiectele personale și cărțile la o prietenă, după care, în timpul nopții, a părăsit locuința familiei. Gestul a reprezentat începutul unei perioade complicate atât pentru ea, cât și pentru mama sa.

Au urmat ani în care cele două au privit în mod diferit acel episod. Pentru Mirela Retegan, plecarea de acasă a rămas legată de dorința de independență, de iubire și de nevoia de a-și construi propriul drum. Pentru mama sa, însă, momentul a avut o cu totul altă încărcătură emoțională și a fost perceput drept una dintre cele mai dureroase experiențe prin care a trecut.

„La 19 ani, am fugit de acasă cu un bărbat care îmi vorbea despre Borges și Gellu Naum. Asculta Yes, King Crimson și Emerson, Lake & Palmer. M-am îndrăgostit nebunește. Îmi arăta o lume dincolo de cele patru blocuri ale micului cartier de ceferiști din Dej Triaj. De Ceaușescu scăpasem. Mai trebuia să scap și de mama. Așa că am profitat de momentul în care, aflând despre relația mea cu el, mama mi-a spus: ‘Ori renunți, ori diseară să nu te mai găsesc acasă’. Mi-am strâns toate lucrurile, cărțile și le-am cărat la vecina de la etajul doi, Carmen, prietena mea. Noaptea, pe la trei, când eram sigură că doarme tot cartierul, am fugit de tot.

Eu îmi amintesc povestea asta într-un fel. Mi-am construit drama mea. Mama și-a construit drama ei. Pentru mine a fost un eveniment dificil. Pentru mama, a fost cel mai greu moment din viața ei. Vorbim pentru prima oară despre asta, iar Maya este cea care pune întrebările. Am auzit și eu, pentru prima dată, perspectiva mamei. Nu vă spun nicio concluzie, pentru că vreau să o auziți spusă chiar de mama. Am avut nevoie de 37 de ani de lecții și experiențe ca să putem vorbi deschis despre asta’, a spus Mirela Retegan.

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Accidentul care i-a marcat viața Mirelei Retegan. Din cauza lui a fost complexată: „M-am văzut urâtă”

 

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