Una caldă, alta rece! Prințul Marco i-a făcut o declarație de dragoste Biancăi Ghiurcă, dar a „dat” în Gabriella: „Plăcere de moment”

Una caldă, alta rece! Prințul Marco i-a făcut o declarație de dragoste Biancăi Ghiurcă, dar a „dat” în Gabriella: „Plăcere de moment”
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Sursa foto: Facebook Antena 1
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Prințul Marco are propria rețetă pentru a-i demonstra soției sale cât de mult o iubește. Numai că metoda lui este una cel puțin ironică: în loc să stea departe de ispită, concurentul s-a apropiat tot mai mult de Gabriella.

Marco a ales-o deja de două ori pe Gabriella pentru date și nu s-a ferit să petreacă tot mai mult timp în compania ei. În timp ce Bianca a trecut prin momente dificile la începutul experienței și a plâns în cameră, soțul ei a intrat tot mai mult în jocul ispitei.

Prințul Marco a descoperit o rețetă de iubire… atipică

Doar că Marco susține că exact aici este testul. Nu vrea să stea departe de tentație, ci să se apropie de ea și să demonstreze că, în ciuda tuturor ocaziilor, poate să spună „stop”.

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15 poze

La ultima întâlnire cu Gabriella, apropierea dintre cei doi a devenit și mai evidentă. Marco și ispita au făcut poze subacvatice senzuale, iar atmosfera dintre ei nu s-a răcit nici după ce date-ul s-a terminat.

În drum spre vilă, Marco a mângâiat-o de mama focului pe picioare, gestul venind după o întâlnire în care cei doi au fost deja foarte apropiați.

„Deja am depășit bariera asta de a ne ține de mână, care era oarecum făcută de Bianca o limită”, a transmis Prințul Marco.

Prințul Marco, Bianca și Gabriella

Prințul Marco, Bianca și Gabriella. Sursa foto Social media

Cu toate acestea, Marco continuă să susțină că nu intenționează să cadă în ispită. Din perspectiva lui, faptul că se apropie de Gabriella nu înseamnă că își trădează sentimentele pentru Bianca, ci că își pune iubirea la încercare.

„Cine ar fi fost în locul meu nu ar fi rezistat o zi (…) Îmi place să mă pun în acest joc și eu cred că testul ăsta este, să mă duc la anumite limite, dar să știu să mă opresc, pentru că iubesc persoana de lângă mine mai mult decât poate să fie satisfăcătoare o plăcere de moment”, a declarat Prințul Marco despre sentimentele pe care le are pentru Bianca Ghiurcă.

Marco spune că Bianca este prea geloasă

În paralel cu apropierea de Gabriella, Marco a povestit și despre problemele din relația lui cu Bianca. Ce spune că îi lipsește cel mai mult? Libertatea. Concurentul a susținut că gelozia soției sale a ajuns să-l facă să se simtă controlat și a povestit mai multe situații în care spune că nu a avut libertatea pe care și-a dorit-o.

„Doar prin durere se poate vindeca. Vreau să rezolvăm o probleme. Îmi lipsește libertatea. Mă simt sufocat în relație. Ea e super geloasă, face crize din foarte multe lucruri. Dacă eu trebuie să merg la cină cu prietenii, ea alege restaurantul, eu nu am voie. Mi se pare exagerat. Mă face să mă simt sufocat. Chestia asta mă frustrează. Am locația activată pe telefon, mă simt foarte controlat. Este o gelozie toxică”, a explicat Prințul Marco, la Insula Iubirii.

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