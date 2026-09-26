A aflat că are cancer cu doar câteva ore înainte să nască, apoi a suferit o dublă mastectomie. Acum vedeta de televiziune este din nou însărcinată

Kat Timpf, una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului Fox News și coprezentatoare a emisiunii „Gutfeld!”, este însărcinată cu cel de-al doilea copil, după o perioadă în care viața sa s-a schimbat dramatic. În februarie 2025, vedeta a devenit mamă pentru prima dată, însă cu doar câteva ore înainte de a intra în travaliu fusese diagnosticată cu carcinom ductal in situ, o formă preinvazivă de cancer de sân. O lună mai târziu a trecut printr-o dublă mastectomie, ulterior prin operații de reconstrucție, iar acum, la mai bine de un an de la acele momente dificile, Timpf și-a surprins publicul ridicându-și bluza pe scenă și dezvăluind că este din nou însărcinată.

Kat Timpf și-a dezvăluit sarcina în timpul unui spectacol

Vedeta Fox News a păstrat vestea departe de ochii publicului până când a decis să o dezvăluie într-un mod care îi reflectă stilul de comediant. Kat Timpf a publicat miercuri pe Instagram o înregistrare realizată în timpul unuia dintre spectacolele sale de stand-up, în care se întoarce în fața spectatorilor, își ridică bluza și își arată burtica de gravidă.

Reacția publicului a fost imediată, iar Timpf a recunoscut că vestea a surprins-o inclusiv pe ea.

„Sunteți surprinși? Și eu am fost”, le-a spus vedeta spectatorilor.

Comedianta a continuat apoi cu o glumă despre soțul său, Cameron Friscia, veteran al armatei americane.

„Totuși, n-ar fi trebuit să fiu surprinsă, pentru că sunt căsătorită cu un veteran, iar Armatei pare să-i ia întotdeauna ceva timp până se retrage dintr-o situație. Ceea ce el spunea că va fi o mică incursiune rapidă începe să semene mai degrabă cu un angajament pe 18 ani”, a glumit Kat Timpf.

Primul copil s-a născut la numai câteva ore după ce aflase diagnosticul

Noua sarcină vine după doi ani extrem de intenși pentru vedeta de televiziune. În februarie 2025, Kat Timpf a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel, însă bucuria nașterii a venit într-un moment în care tocmai primise o veste care avea să-i schimbe complet viața.

Cu numai câteva ore înainte să intre în travaliu, Timpf fusese diagnosticată cu ceea ce ea însăși a numit atunci „puțin” cancer de sân.

Diagnosticul era carcinom ductal in situ, cunoscut și sub abrevierea DCIS, descris în material drept un cancer „preinvaziv”, în care celulele canceroase se dezvoltă în interiorul unui canal galactofor, fără să se fi răspândit încă în țesutul mamar.

La numai o lună după nașterea fiului său, în martie 2025, Kat Timpf a luat una dintre cele mai dificile decizii din viața ei și a trecut printr-o dublă mastectomie.

„Primele șase săptămâni din viața fiului meu nu știam exact care era prognosticul meu”

Experiența a fost cu atât mai grea cu cât primele săptămâni în care ar fi trebuit să se concentreze exclusiv asupra nou-născutului au fost dominate și de incertitudinea legată de propria sănătate.

Ulterior, Timpf a vorbit deschis despre acea perioadă și despre impactul emoțional pe care l-a avut intervenția chirurgicală.

„În primele șase săptămâni din viața fiului meu nu eram sigură exact care era prognosticul meu”, a povestit ea.

Vedeta a recunoscut că pierderea sânilor imediat după ce devenise mamă a fost extrem de dificilă, mai ales în condițiile în care oamenii din jur o întrebau despre alăptare fără să știe prin ce trecea.

„Este înfricoșător, dar îți dă și putere. Să-ți pierzi sânii pentru totdeauna este devastator, mai ales atunci când tocmai ai născut și toată lumea te întreabă despre alăptare. Este sfâșietor. Dar îmi amintesc permanent că am ales asta în locul alternativei, pentru că alternativa ar fi fost mult mai rea pentru mine”, a explicat Kat Timpf.

A ales să vorbească public despre mastectomie

În loc să păstreze experiența exclusiv pentru ea, vedeta a început să vorbească despre diagnosticul și intervențiile prin care a trecut atât pe rețelele sociale, cât și în podcasturi și în aparițiile sale din emisiunea „Gutfeld!”.

În urmă cu un an, într-un interviu acordat New York Times, Timpf explica faptul că sinceritatea cu care și-a prezentat trauma i-a oferit și un sentiment al unui scop, mai ales dacă experiența ei poate ajuta alte femei care trec prin situații asemănătoare.

„Dacă o singură femeie se simte mai puțin jenată de propria mastectomie, atunci este un câștig”, spunea ea.

La momentul acelui interviu, Timpf trecuse recent și prin operația de reconstrucție, în cadrul căreia expanderele tisulare plasate în timpul mastectomiei au fost înlocuite cu implanturi mamare.

În luna decembrie, vedeta a dezvăluit pe Instagram și o altă etapă a procesului de reconstrucție, povestind că colega sa Jennifer Griffin a însoțit-o atunci când și-a făcut primele tatuaje pentru recrearea aspectului mameloanelor.

Acum se pregătește să devină mamă pentru a doua oară

După diagnosticul primit chiar înaintea primei nașteri, dubla mastectomie și procesul de reconstrucție, Kat Timpf se pregătește acum pentru venirea celui de-al doilea copil.

În timpul recentului spectacol de stand-up susținut într-un club Improv din zona Orange County, vedeta a vorbit despre soțul său, Cameron Friscia, pe care l-a descris drept „un tip extraordinar”.

Friscia este fost Army Ranger și a servit în Afganistan în cadrul Diviziei 101 Aeropurtate, iar în prezent lucrează în domeniul financiar.

Timpf nu a renunțat nici de această dată la umorul care a consacrat-o, transformând inclusiv discuția despre o eventuală extindere a familiei după cel de-al doilea copil într-o glumă despre numeroasele operații prin care ea însăși a trecut.

„Ziua mea de naștere este luna viitoare și i-am spus: «Iubitule, nici măcar nu trebuie să-mi cumperi ceva. Mai bine cumpără-ți tu ceva. O vasectomie. Eu am avut destule operații. Este al naibii de rândul altcuiva»”, a glumit vedeta.

O nouă sarcină după una dintre cele mai dificile perioade din viața ei

Anunțul celei de-a doua sarcini vine astfel după o succesiune de evenimente care au transformat radical ultimii doi ani din viața lui Kat Timpf. Prima experiență a maternității a început aproape simultan cu diagnosticul de carcinom ductal in situ, iar la numai o lună după naștere vedeta a trecut prin dubla mastectomie pe care avea să o descrie drept una dintre cele mai dificile decizii luate vreodată.

Au urmat reconstrucția și revenirea în fața publicului, iar acum Timpf a ales tot scena pentru a anunța următorul capitol al vieții sale. Cu umorul care a ajutat-o să vorbească inclusiv despre cele mai dificile experiențe, vedeta Fox News și-a dezvăluit burtica în fața spectatorilor și a confirmat că ea și Cameron Friscia așteaptă cel de-al doilea copil.

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