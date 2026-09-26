Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi încercat ani întregi să-și salveze fiul de dependență. „Au făcut tot ce era posibil”

Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi încercat ani întregi să-și salveze fiul de dependență. „Au făcut tot ce era posibil”
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Sursa foto: Profimedia
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Cindy Crawford și soțul ei, Rande Gerber, ar fi făcut eforturi ani întregi pentru a-l ajuta pe fiul lor, Presley Gerber, în lupta cu dependența. Surse apropiate familiei susțin că cei doi au apelat la numeroase forme de tratament și au angajat inclusiv specialiști care să fie aproape permanent alături de tânăr înainte ca acesta să moară.

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie, într-un centru de recuperare, iar tragedia a „devastat” familia, potrivit unor surse citate de PEOPLE.

Înainte de moartea tânărului, Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi petrecut ani încercând să-l ajute să depășească problemele legate de consumul de substanțe.

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„Au încercat tot ce era posibil”, a declarat o sursă pentru publicația americană.

Potrivit acesteia, Presley ar fi urmat terapie și programe de recuperare atât cu internare, cât și în regim ambulatoriu. Părinții săi ar fi apelat și la numeroase terapii alternative în speranța că îl vor putea ajuta.

Cindy Crawford și Rande Gerber ar fi angajat, de asemenea, mai mulți specialiști pentru a-l ajuta. Aceștia s-ar fi aflat „aproape tot timpul” alături de Presley.

Părinții săi l-ar fi încurajat și să se implice în activitățile care îl interesau, fie că era vorba despre modeling, fotografie sau alte proiecte.

„Îl îndrumau către munca de model, fotografie, orice îl entuziasma. Îl susțineau”, a declarat sursa.

Sursa foto: Profimedia

Lucrurile păreau să se îmbunătățească

Presley ar fi trecut inclusiv printr-o perioadă în care lucrurile păreau să se îmbunătățească. În timpul iernii, tânărul ar fi reușit pentru o vreme să nu mai consume substanțe, iar familia sa ar fi fost extrem de fericită. Situația s-ar fi înrăutățit însă ulterior.

„Ultimul an devenise deosebit de dificil”, a afirmat sursa, adăugând că familia este acum „devastată”.

O altă persoană apropiată de Cindy Crawford a declarat pentru People că Presley a avut perioade în care se simțea foarte bine, dar că în ultima vreme se confrunta din nou cu dificultăți.

„Familia era îngrijorată pentru el. Au fost întotdeauna alături de el și au încercat să-l ajute de foarte multe ori de-a lungul anilor. Acum se întreabă ce altceva ar mai fi putut face. Este sfâșietor, pentru că nu au renunțat niciodată la el”, a spus sursa.

Sursa foto: Profimedia

Cauza morții lui Presley Gerber nu a fost încă stabilită

Presley Gerber a murit la vârsta de 27 de ani într-un centru de recuperare. În dimineața zilei de 20 septembrie, serviciile de urgență din Santa Monica au primit un apel referitor la o posibilă supradoză, iar în comunicările dispeceratului a fost menționat și un stop cardiac.

Autopsia a fost efectuată, însă medicul legist din Los Angeles nu a stabilit deocamdată cauza oficială a morții. Cazul este în continuare investigat de poliția din Santa Monica.

După anunțarea decesului, un reprezentant al familiei a transmis că Cindy Crawford, Rande Gerber și fiica lor, Kaia Gerber, cer să le fie respectată intimitatea „în această perioadă foarte dificilă și dureroasă”.

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