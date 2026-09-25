Momentul în care Prințesa Diana a decis că vrea să divorțeze de Charles. Ce i-ar fi mărturisit fratelui său

Prințesa Diana i-ar fi spus fratelui său, Charles Spencer, în timpul unui prânz la Londra, că intenționa să divorțeze de cel care avea să devină Regele Charles. Fratele regretatei prințese povestește conversația în noua sa carte, iar o sursă susține că acela ar fi fost momentul în care Diana a ajuns la concluzia că mariajul său nu mai putea fi salvat.

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, relatează episodul în volumul Swan Song: Diana, My Sister, potrivit RadarOnline.

Conversația ar fi avut loc în timpul unui prânz la restaurantul preferat al Dianei din Londra. Spencer spune că sora sa i-a comunicat fără ocolișuri intenția de a pune capăt căsniciei.

„Voi divorța”, i-ar fi spus Diana fratelui său.

Spencer știa la acel moment că mariajul surorii sale trecea printr-o perioadă dificilă, însă susține în carte că nu realizase cât de gravă devenise situația.

În timpul aceleiași conversații, Diana ar fi făcut și o afirmație surprinzătoare despre soțul său, susținând că acesta era îndrăgostit „de un angajat al Casei Regale”.

Spencer nu dezvăluie identitatea persoanei la care s-ar fi referit sora sa și precizează că nu a întrebat-o cine era aceasta și nici de ce ajunsese Diana la această concluzie.

Diana ar fi considerat că mariajul său nu mai putea fi salvat

O sursă care susține că ar avea informații despre mariajul prințesei Diana cu Charles declară că discuția cu fratele său ar fi reflectat faptul că Diana nu mai credea într-o posibilă reconciliere.

„Pentru Diana, acesta a fost momentul în care mariajul s-a încheiat în mintea ei. Orice speranță pe care o mai avusese că lucrurile cu Charles ar putea fi cumva reparate dispăruse practic”, a susținut sursa.

Diana și Charles s-au căsătorit în iulie 1981, la Catedrala St. Paul din Londra, într-o ceremonie urmărită de sute de milioane de oameni din întreaga lume. Ea avea 20 de ani, iar Charles 32.

Cei doi au devenit părinții Prințului William în 1982, iar doi ani mai târziu s-a născut Prințul Harry.

În spatele imaginii publice, relația lor s-a deteriorat treptat. Charles a menținut o relație apropiată cu Camilla Parker Bowles, actuala Regină Camilla, pe care o cunoscuse înainte de căsătoria cu Diana. Atât Charles, cât și Diana au recunoscut ulterior că au avut relații extraconjugale în timpul căsniciei.

Charles și Diana au divorțat în 1996

Problemele dintre cei doi au devenit tot mai publice la începutul anilor ’90, iar separarea lor oficială a fost anunțată în decembrie 1992.

În 1995, Diana a vorbit despre destrămarea căsniciei în celebrul interviu acordat emisiunii Panorama de la BBC. Referindu-se la relația dintre Charles și Camilla, Prințesa de Wales a făcut una dintre cele mai cunoscute declarații ale sale:

„Ei bine, eram trei în această căsnicie, așa că era puțin cam aglomerat”, a spus ea la acea vreme.

Divorțul dintre Charles și Diana a fost finalizat în august 1996. Un an mai târziu, pe 31 august 1997, Prințesa Diana a murit la vârsta de 36 de ani, în urma unui accident rutier produs în tunelul Pont de l’Alma din Paris.

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