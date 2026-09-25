Angelina Jolie și-a vândut casa din Los Angeles pentru aproape 25 de milioane de dolari. Cât ceruse inițial pentru proprietatea istorică

Angelina Jolie și-a vândut casa din Los Angeles pentru aproape 25 de milioane de dolari. Cât ceruse inițial pentru proprietatea istorică
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Sursa foto: Profimedia
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Se pare că Angelina Jolie a făcut un nou pas spre plecarea din Los Angeles. Actrița și-a vândut proprietatea din cartierul Los Feliz pentru 24,75 milioane de dolari, la câteva luni după ce a scos-o la vânzare și după ce a vorbit despre intenția de a începe un nou capitol al vieții sale.

Actrița în vârstă de 51 de ani a finalizat vânzarea proprietății care i-a aparținut în trecut celebrului regizor Cecil B. DeMille, potrivit PEOPLE.

Jolie ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru casă, astfel că prețul final a fost cu aproximativ 5,1 milioane de dolari mai mic.

Actrița nu a înregistrat însă o pierdere raportată la suma pe care a plătit-o pentru proprietate. Ea a cumpărat casa în 2017, pentru aproximativ 24,5 milioane de dolari, la un an după despărțirea de Brad Pitt.

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Cum arată proprietatea vândută de Angelina Jolie

Proprietatea se întinde pe un teren de aproximativ 8.500 de metri pătrați, iar reședința principală are o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați.

Casa dispune de șase dormitoare și zece băi și păstrează numeroase elemente arhitecturale istorice.

Pe proprietate se mai află o casă de oaspeți de aproximativ 93 de metri pătrați, o piscină cu o lungime de aproximativ 12 metri, o clădire separată lângă piscină, un studio de fitness, o ceainărie și o cramă.

Proprietatea include, de asemenea, spații destinate personalului, un garaj separat și un post de securitate.

Terenul este înconjurat de vegetație și oferă priveliști spre Hollywood Hills, celebrul semn Hollywood și Observatorul Griffith.

Reședința are și o istorie importantă la Hollywood. Cecil B. DeMille a cumpărat proprietatea în 1916 și a locuit acolo timp de aproximativ patru decenii.

Angelina Jolie se pregătește să plece din Los Angeles

Vânzarea vine în contextul în care Jolie a vorbit în trecut despre dorința de a părăsi Los Angeles după ce copiii săi cei mai mici vor deveni majori.

Gemenii Knox și Vivienne, pe care actrița îi are împreună cu Brad Pitt, au împlinit 18 ani în luna iulie. O sursă declara pentru People în vara acestui an că Jolie este pregătită pentru „un nou capitol” și că se bucură de libertatea mai mare pe care o are acum.

Actrița a explicat anterior că situația familială și divorțul de Brad Pitt au reprezentat unul dintre motivele pentru care a rămas în Los Angeles.

„În acest moment trebuie să rămân acolo unde tatăl lor alege să locuiască”, spunea Jolie într-un interviu acordat Harper’s Bazaar în 2019, adăugând că intenționa să locuiască în străinătate după ce copiii săi vor împlini 18 ani.

Sursa foto: Profimedia

Jolie și Pitt s-au despărțit în 2016, după aproximativ doi ani de căsnicie și o relație care a durat mai bine de un deceniu. Divorțul lor a fost finalizat în decembrie 2024.

Cei doi au șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. Deocamdată, Angelina Jolie nu a anunțat public unde intenționează să se stabilească după vânzarea proprietății din Los Angeles, deși în presă au apărut numeroase speculații cu privire la acest subiect.

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