George Clooney, „devastat” de moartea fiului lui Cindy Crawford. Cum îi sprijină pe părinții lui Presley Gerber

George Clooney, „devastat” de moartea fiului lui Cindy Crawford. Cum îi sprijină pe părinții lui Presley Gerber
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Sursa foto: Profimedia
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George Clooney este „complet devastat” de moartea lui Presley Gerber, fiul prietenilor săi apropiați Cindy Crawford și Rande Gerber. Actorul și soția sa, Amal Clooney, s-au mobilizat pentru a fi alături de familie în aceste momente și au mers personal să-i viziteze la doar două zile după tragedie.

George și Amal Clooney au fost văzuți marți la locuința din Los Angeles a Kaiei Gerber, sora lui Presley, unde s-au întâlnit cu familia îndurerată, potrivit Page Six.

O sursă apropiată actorului susține că George este „complet devastat” de moartea tânărului, pe care îl cunoștea încă de când era copil.

„Nu a fost atât vorba despre discuții, cât despre a asculta pur și simplu, a-i consola pe Cindy și Rande și a le fi alături”, a declarat în exclusivitate o sursă pentru Page Six.

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Vizita soților Clooney nu ar fi fost însă singurul gest făcut pentru familie. Cei doi le-ar fi trimis mâncare și s-ar fi oferit să îi ajute cu orice au nevoie în această perioadă.

„Se simte îngrozitor pentru Rande și pentru întreaga familie și vrea ca ei să știe că este alături de ei în orice mod au nevoie”, a declarat sursa.

Potrivit acesteia, Clooney este hotărât să lase deoparte orice altceva dacă prietenii săi au nevoie de el.

„Nu există cuvinte care să poată alina o astfel de suferință. Au vrut doar să le fie alături prietenilor lor și să-i lase să vorbească despre orice simțeau nevoia. Sunt extrem de apropiați de zeci de ani, iar George este hotărât să le fie alături lui Cindy și lui Rande, nu doar acum, ci și în lunile și anii ce vor urma”, a precizat sursa.

Sursa foto: Profimedia

George Clooney avea o relație apropiată cu Presley Gerber

Legătura dintre George Clooney și familia Gerber datează de câteva decenii. Actorul și Rande Gerber s-au cunoscut în anii ’90 și au devenit prieteni foarte apropiați, iar ulterior și parteneri de afaceri. Cei doi au fondat, împreună cu Mike Meldman, compania de tequila Casamigos.

Prietenia dintre cei doi s-a extins și asupra familiilor lor. Clooney i-a cunoscut pe Presley și Kaia încă de când erau copii, iar pentru cei doi ar fi devenit „Unchiul George”.

Relația cu Presley ar fi rămas apropiată inclusiv în perioadele dificile prin care a trecut tânărul.

„George și Amal sunt absolut devastați. George este foarte afectat de moartea lui Presley. Îl cunoștea de o viață întreagă și nu și-ar fi imaginat niciodată că lucrurile vor ajunge în acest punct. Întotdeauna i-a privit pe Cindy și Rande ca pe o familie minunată și nici nu-și poate imagina prin ce trec aceștia în acest moment”, a adăugat sursa.

După ce Presley a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului în 2018, Clooney ar fi încercat să-l sfătuiască și să-l determine să fie mai atent la alegerile sale.

„Îi spunea: «Nu face asta, nu este o idee bună. Ai grijă». Mai recent, George îi trimitea mesaje afectuoase precum «Sunt aici pentru tine»”, a declarat altă sursă.

Un apropiat a descris relația dintre cei doi spunând că Presley era pentru Clooney mai mult decât copilul unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi și că între ei exista o legătură adevărată.

Sursa foto: Profimedia

Presley Gerber a murit la 27 de ani

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani, în timp ce se afla într-un centru de recuperare din Santa Monica, în statul american California.

Fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber intrase voluntar în program cu doar câteva zile înainte de moarte, în încercarea de a primi ajutor pentru problemele cu care se confrunta.

Serviciile de urgență au fost chemate după ce Presley a fost găsit fără reacție într-un dormitor al centrului. Înregistrările dispeceratului au făcut referire la un stop cardiac și la o posibilă supradoză, însă cauza și modul morții nu au fost încă stabilite oficial.

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