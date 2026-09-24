Florina reacționează după ce Cătălin Grozavu a acuzat-o că nu se ocupă de creșterea copiilor: ”El când vine stă 5 minute cu ei”

Războiul dintre Cătălin și Florina Grozavu continuă cu noi acuzații despre viața lor de familie. Cei doi au ajuns din nou la replici dure la Dan Capatos Show, unde subiectul copiilor a devenit rapid unul dintre principalele puncte de conflict. Cătălin Grozavu a susținut că Florina ar fi lipsit perioade lungi de acasă, însă la polul opus, femeia a respins vehement acuzația. CANCAN.RO are toate culisele scandalului dintre cei doi!

Florina a insistat că nu poate fi acuzată că își abandonează copiii doar pentru că pleacă la muncă. Ba mai mult, aceasta i-a cerut lui Cătălin să explice cu dovezi cine se ocupă de copii în zilele în care ea ar fi plecată. Vezi emisiunea integrală aici!

„Vă arăt diagrama filmărilor de la emisiunea la care particip. Au fost trei-patru zile în care am stat plecată, când au fost deplasări. Dar au fost și zile de pauză. Unde am fost eu plecată trei luni? Cine stă cu copiii mei? Cătălin, păi cine stă? Să-mi arate filmări. Când Cătălin vine aici la copii, stă cinci minute cu ei, le dă drumul la televizor și pleacă. Acum a dat-o cu plata pentru bonă și alte lucruri. Era vorba de când nu stau eu cu copiii mei. Cine stă cu copiii mei? Eu pot dovedi lucrurile astea. Nu vorbesc aiurea.”

Florina a respins categoric ideea că absențele sale ar însemna lipsă de implicare în creșterea copiilor. Aceasta a continuat să ceară clarificări și să spună că ea este aproape în permanență alături de copii, mai puțin în momentele în care are proiecte la care trebuie să fie prezentă.

„Și când mă duc la serviciu trebuie să stau tot cu copiii? Eu trebuie să stau legată de casă? Eu nu trebuie să-mi mai fac treburile? El face niște acuzații. Eu pot să arăt poze. Eu le gătesc, îi duc, îi aduc de peste tot. Dacă am copii nu înseamnă că sunt arestată la domiciliu.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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