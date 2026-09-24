Puya, prima reacție după ce a fost surprins în timp ce făcea slalom printre mașini cu bicicleta: ”Mi se pare aiurea că deranjez”

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Un videoclip publicat în mediul online și care a devenit viral îl surprinde pe Puya mergând haotic cu bicicleta în traficul din Capitală. Fanii au reacționat rapid, dar nici artistul nu a fost indiferent, așa că a venit cu un răspuns pe pagina sa de socializare. 

Puya traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. După ce nepotul său de doar șase ani a căzut de la balconul etajului doi, din locuința în care se afla cu mama sa, un alt incident îl aduce în atenția urmăritorilor.

Acesta a fost surprins de un participant la trafic, în timp ce mergea haotic cu bicicleta, făcând slalom printre mașini. Fanii, îngrijorați, au lăsat rapid comentarii. Pe de altă parte, artistul s-a arătat indignat de videoclipul devenit viral și a venit cu un răspuns pe măsură. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Puya, surprins mergând haotic pe bicicletă în traficul din Capitală

Artistul apare în imaginile surprinse de camera de bord a unei dube în timp ce se deplasa cu bicicleta pe un bulevard din Sectorul 3, din București. În videoclip se poate observa cum Puya ajunge pe banda pe care circula duba, iar șoferul frânează brusc pentru a evita o tragedie.

Momentul a generat reacții în mediul online, astfel că mulți utilizatori ai platformei TikTok s-au arătat îngrijorați de posibilul incident. Pe de altă parte, alții păreau amuzați de filmare.

„Era să rămânem fără Puya”/ „E ciudat să știi, dar ca șofer ești obligat să le oferi prioritate în orice caz de genul bicicliștilor”/ „Puya: undeva între mașini”/ „Sincer, dacă nu sărea Puya nu prea aveai de gând să frânezi, cam erau opriți în coloană. Deci tot răul spre bine”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

Puya în trafic/ sursa foto: captură video TikTok

Puya în trafic/ sursa foto: captură video TikTok

Cum a reacționat artistul

Videoclipul a ajuns și la Puya care a răspuns imediat. Acesta susține că șoferul dubei ar fi accelerat în momentul în care l-a văzut.

El a făcut un filmuleț în care explica cum vede el situația. Mai mult decât atât, rapperul este de părere că videoclipul a fost realizat pentru a obține vizualizări.

„Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea și de cum merg eu cu bicicleta prin București, că merg haotic. Omul a vrut neapărat să-și facă un filmuleț, a accelerat până în punctul în care să intre în ăla din față.

Oamenii stăteau la stop, normal că a accelerat ca să poată să țipe pe geam la mine. Adevărul este și-a făcut vizualizările și a făcut filmulețul, dar mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”, a spus Puya, pe Instagram.

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