Cine deține, de fapt, apartamentul de 800.000 de euro pe care Florina și Cătălin Grozavu se ceartă: „Eu am abitație viageră acolo”

Florina și Cătălin Grozavu, război pe apartament
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Scandalul dintre Cătălin și Florina Grozavu se mută pe o miză uriașă: apartamentul în care locuiesc copiii lor! Florina susține că locuința este pe numele ei, dar Cătălin afirmă că reședința a fost luată cu banii lui. Grozavu mai susține și că între el și Florina există separație de bunuri. Totodată, spune că are abitație viageră. Miza financiară este considerabilă, Cătălin evaluând apartamentul la aproximativ 800.000 de euro. El susține că locuința este trecută pe numele Florinei, dar nu ar fi fost achitată integral. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cine deține apartamentul în care Florina locuiește

Războiul dintre soții Grozavu se mută și pe alte fronturi. În timp ce Florina susține că apartamentul în care ea și copiii locuiesc i-ar aparține, Cătălin insistă ca aceasta să evacueze locuința. Vezi emisiunea integrală aici!

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„Da, este pe numele ei, luat cu banii mei. Noi avem separație de bunuri. Ea fiind soția mea, eu am abitație viageră acolo. Adică eu pot locui acolo până mor. Din bun-simț, fiind soția mea, fiind mama copiilor, i-am trecut apartamentul pe numele ei. Dar apartamentul nu este plătit nici în ziua de azi cu niciun cent.”

Florina a contestat această versiune și a susținut că apartamentul reprezintă casa ei și a copiilor. Ea spune că soțul i-ar fi prezentat anterior locuința drept proprietatea familiei.

„Cum să plec dacă apartamentul este pe numele meu? Ați luat-o razna! Dacă apartamentul este pe numele meu și mi-a spus până acum de milioane de ori că este apartamentul meu și al copiilor mei? De astăzi, de când i-am făcut ordin de protecție, s-a sucit. După ordinul de protecție s-a sucit, a zis: «Gata, luați-o de acolo!»”

Cătălin Grozavu contraatacă acuzațiile Florinei

Grozavu susține că Florina nu a plătit locuința

Cătălin, pe de altă parte, o contraatacă pe mama copiilor săi și spune că singurul motiv pentru care Florina încă locuiește acolo este pentru că el a îngăduit să se întâmple asta.

„Doamna Florina are bunul ăla pe numele ei pentru că eu am încuviințat să se întâmple treaba asta. De-aia. Către proprietar, ea nu a plătit niciun cent. Există un contract în care ea-și asumă să plătească 500.000 de euro. A plătit?”

Femeia spune însă că, până acum, casa i-a fost promisă în nenumărate rânduri atât ei, cât și copiilor pe care îi are alături de Cătălin Grozavu.

„A zis că e pentru mine și pentru copiii mei, ca să stau liniștită o viață întreagă. Copiii tăi sunt asigurați, că sunt viața ta, sufletul tău. Ce situație accept? Ce situație? Crezi că eu am avut această informație de natură legală?”

Bomba serii a fost aruncată atunci când s-a descoperit că, de fapt, apartamentul a fost cumpărat de la fosta soție a lui Cătălin Grozavu, pe nume Simona Tudor.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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