Ultimul mesaj al actorului Arnaud Denis, care a ales să recurgă la eutanasie la 43 de ani. Povestea lui a emoționat întreaga lume

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a murit la doar 43 de ani prin eutanasiere, în Belgia, iar ultimele lui cuvinte i-au lăsat fără cuvinte pe cei care îi urmăreau povestea!

Actorul știa că se apropie finalul. În loc să dispară discret din spațiul public, el a ales să lase în urmă un mesaj lung pe Facebook. A vorbit despre propria suferință, despre experiențele medicale prin care trecuse și despre ceea ce considera că i s-a întâmplat în ultimii ani.

„Am pus capăt abuzurilor medicale”, a scris el. „Acum depun armele. Este dreptul meu”, a spus el.

Ultimul mesaj al actorului Arnaud Denis

După mesaj, Denis a murit prin eutanasiere la Namur, în Belgia. Potrivit avocatului său, Philippe Courtois, alegerea nu a venit din senin. Denis se afla de mai multe luni în îngrijiri paliative și își anunțase încă de la începutul anului intenția de a cere eutanasierea.

Decizia ar fi fost discutată cu trei medici belgieni. Courtois a spus că actorul ajunsese într-un punct în care „corpul său nu-l mai putea susține”, iar controlul asupra propriei vieți îi fusese redus tot mai mult.

Înainte să moară, Denis a povestit și ce i s-ar fi întâmplat în Franța. Iar unele dintre acuzațiile sale sunt extrem de dure. Actorul a spus că nu a primit îngrijirile de care avea nevoie și că, în ciuda stării sale, s-a lovit de uși închise.

„Nu am avut acces la îngrijiri paliative în Franța, în ciuda solicitărilor mele, chiar dacă sunt imobilizat la pat. Cineva din programul de îngrijire nu și-a făcut treaba la timp, iar după aceea a fost prea târziu. Nu mulțumesc Departamentului de Urgență de la Spitalul Lariboisière pentru că a refuzat în mod repetat să-mi înregistreze programările, ceea ce este împotriva drepturilor pacienților, în timp ce sufeream de dureri de cap atroce și tocmai îmi pierdusem 20% din auzul bilateral, precum și o parte din vedere. E vorba de vârstă, domnule. Da, la 40 de ani, este normal să-ți pierzi capacitatea de a merge, să-ți pierzi auzul și să ai brusc vederea încețoșată, desigur. Când am cerut să fiu înregistrat, mi-au aruncat dosarul, spunând: Din moment ce insistați atât de mult. Mi-au vorbit ca și cum aș fi fost un animal, când tot ce ceream era ajutor. În general, oamenii cred, oarecum naiv, că tot ce trebuie pentru a te însănătoși și a primi tratament este „să mergi la spital”. Din păcate, nu este adevărat. Și eu credeam asta, înainte să fiu victima unor erori medicale repetate. Am fost puțin naiv. Dosarul meu medical este plin de greșeli grave”, a spus el.

Pentru Denis, totul nu s-a rezumat la o experiență neplăcută în spitale. El considera că erorile medicale i-au schimbat radical existența. Pe 17 iulie 2023, actorul a trecut printr-o operație pentru hernie inghinală. În urma intervenției i-a fost montată o proteză din polipropilenă.

De atunci, potrivit mărturiilor sale, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai rău. Au apărut dureri puternice, greață, tremurături, probleme digestive și simptome neurologice. Iar cântarul ar fi arătat rapid cât de gravă devenise situația: în numai trei luni, Denis a pierdut 17 kilograme.

Inițial, nu s-ar fi făcut o legătură între operație și problemele sale. Ulterior, un chirurg ar fi luat în calcul posibilitatea ca actorul să nu tolereze materialul folosit pentru implant. Disperat să găsească o soluție, Denis a ajuns până în Statele Unite.

Acolo a făcut o intervenție pentru scoaterea protezei, procedură care ar fi costat în jur de 40.000 de euro. Numai că banii cheltuiți și operația nu au fost suficiente pentru a-i reda viața de dinainte. Starea lui a continuat să se agraveze.

Actorul a ajuns să înființeze Asociația Victimes françaises des prothèses de hernies, unde au fost strânse mărturii ale altor persoane care reclamau probleme pe care le puneau în legătură cu astfel de proteze. Legătura dintre implant și problemele medicale ale lui Denis a rămas însă un subiect disputat în plan medical și juridic.

Drama prin care a trecut celebrul actor

Actorul nu a lăsat lucrurile doar la nivel de declarații. Pe 5 ianuarie 2026, a depus o plângere pentru vătămare corporală din culpă. Dosarul nu a avut însă rezultatul pe care îl aștepta.

La sfârșitul lunii august, plângerea a fost respinsă „din cauza probelor insuficiente privind existența unei infracțiuni ”. Denis a reacționat public și a spus că este „indignat și dezamăgit” de hotărâre: „Îmi calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine”.

Avocatul său a anunțat ulterior o nouă plângere, depusă pe 18 septembrie, de această dată cu o acțiune civilă, prin care se urmărea „deschiderea unei anchete judiciare”. Actorul nu a mai apucat însă să vadă unde avea să ducă această nouă bătălie.

Înaintea momentului final, Denis i-a avut aproape pe oamenii dragi. Familia și prietenii au ajuns la Namur, iar printre cei care i-au fost alături s-a numărat și actrița Delphine Depardieu, cu care colaborase. Ea a povestit ulterior că actorul ar fi plecat ușurat, „aproape cu un zâmbet”.

Avocatul Philippe Courtois a povestit despre ultimele zile ale lui Denis și despre decizia care a pus punct suferinței sale. El a spus că celebrul actor nu mai avea niciun control.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată în urma consultării a trei medici din Namur (în Belgia). Corpul său nu-l mai ajuta. Își pierduse controlul. Moartea lui Arnaud Denis este o consecință a durerii intense pe care o suferea de mai multe luni”, a declarat avocatul său, Philippe Courtois, pentru AFP.

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