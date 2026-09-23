Cauza oficială a morții lui Hayden Panettiere a fost stabilită. Ce au descoperit medicii legiști

Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere a fost stabilită, la mai bine de o lună după ce vedeta a fost găsită fără reacție într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud. Medicii legiști au concluzionat că actrița a murit în urma unei supradoze accidentale, în organismul său fiind descoperite mai multe substanțe, printre care fentanil.

Moartea lui Hayden Panettiere, în vârstă de 36 de ani, a fost declarată accidentală de medicii legiști, potrivit ABC News.

Medicii legiști au stabilit că decesul a fost provocat de efectele toxice ale unei combinații de cinci substanțe, printre care fentanil. Dintre substanțele identificate în organismul actriței, fentanilul prezenta cel mai mare risc de a provoca o supradoză fatală.

Autopsia nu a identificat semne de traumă

Hayden Panettiere a murit pe 16 august, după ce a fost găsită fără reacție într-un apartament din Greenville. Echipajele de intervenție au încercat să o resusciteze, însă actrița a fost declarată decedată.

Autopsia nu a identificat „semne de traumă care să fi contribuit la deces”, a precizat biroul medicului legist.

Actrița vorbise public în ultimii ani despre problemele sale cu dependența și despre perioadele petrecute în centre de recuperare.

Mama sa, Lesley Vogel, a reacționat după publicarea rezultatelor.

„Hayden a fost o luptătoare. A vorbit deschis despre dependențele sale, iar numeroasele încercări de recuperare demonstrează hotărârea ei de a duce o viață sănătoasă”, a transmis aceasta.

Vogel a subliniat că stabilirea decesului drept o supradoză accidentală nu înseamnă, în opinia sa, că persoana care i-ar fi furnizat substanțele nu trebuie trasă la răspundere.

„Pierderea lui Hayden este copleșitoare, iar durerea va rămâne pentru totdeauna cu cei care au iubit-o. Tot ceea ce urmează va însemna vindecare, însă misiunea a fost și va rămâne întotdeauna dreptate pentru Hayden”, a mai transmis mama actriței.

Ancheta privind proveniența fentanilului continuă

Stabilirea cauzei morții nu încheie ancheta autorităților. Drug Enforcement Administration (DEA) investighează proveniența fentanilului care a ajuns în organismul actriței.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru ABC News că autoritățile încearcă să stabilească dacă substanța provenea din Carolina de Sud sau dacă Hayden Panettiere ar fi adus-o cu ea din California.

Hayden Panettiere a fost comemorată recent în cadrul unei ceremonii organizate în California, la care au participat apropiați și foști colegi, printre care Connie Britton, alături de care a jucat în serialul „Nashville”.

CITEȘTE ȘI:

Ultimele mesaje ale lui Hayden Panettiere. Cu cine a vorbit actrița înainte de tragedie

Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița ar fi luat o singură pastilă