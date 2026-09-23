Regina Elisabeta ar fi vrut să-i opereze urechile Regelui Charles. Dezvăluirea făcută de fratele Prințesei Diana

Regina Elisabeta ar fi vrut să-i opereze urechile Regelui Charles. Dezvăluirea făcută de fratele Prințesei Diana
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Foto: Colaj CANCAN
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Regina Elisabeta a II-a ar fi luat în calcul să-l supună pe fiul său, actualul Rege Charles, unei intervenții chirurgicale pentru a-i face urechile mai puțin proeminente. Povestea a fost dezvăluită de Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, în noua sa carte, dedicată surorii sale.

Charles Spencer susține în volumul „Swan Song: Diana, My Sister” că Diana i-a povestit întâmplarea cu câteva luni înainte de logodna sa cu Charles. El precizează însă că nu poate confirma dacă aceasta s-a petrecut cu adevărat, ci doar că sora sa credea că povestea era reală, potrivit RadarOnline.

Actualul rege ar fi fost complexat în tinerețe de urechile sale proeminente, după ce ar fi fost ironizat la școală și în presă. Potrivit poveștii relatate de Diana fratelui său, Regina Elisabeta ar fi luat în calcul posibilitatea unei intervenții chirurgicale.

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Sursa foto: Profimedia

Prințul Philip s-ar fi opus operației

Cel care s-ar fi opus planului ar fi fost tatăl lui Charles, Prințul Philip. Charles Spencer susține că acesta nu doar că ar fi împiedicat continuarea discuțiilor despre intervenție, ci ar fi recurs la un gest neobișnuit pentru a-și exprima dezaprobarea.

„Philip nu numai că a oprit orice discuție despre procedura medicală, dar a pus să fie operată și una dintre urechile unuia dintre corgii Reginei”, susține Charles Spencer.

Potrivit acestuia, gestul ar fi trebuit să rămână drept o amintire a unui plan pe care Philip îl considera absurd, motivat de vanitate.

Spencer recunoaște însă că nu știe dacă întâmplările pe care i le-a povestit Diana au avut loc cu adevărat.

„Nu am nicio idee dacă aceste povești tulburătoare erau adevărate. Diana le credea. Evident, o făceau să se simtă extrem de tristă pentru Prințul Charles și să fie foarte protectoare cu el, chiar dacă era cu 12 ani mai în vârstă decât ea”, scrie acesta.

Ce i-ar mai fi povestit Diana despre Charles și Prințul Philip

În carte, Charles Spencer relatează și o altă poveste pe care ar fi aflat-o de la sora sa și care îl are în prim-plan pe Prințul Philip.

Charles ar fi avut în jur de 13 ani când ar fi încercat să își sfideze tatăl alegând să nu poarte un costum la o petrecere organizată pe una dintre proprietățile Familiei Regale. În schimb, ar fi ales un sacou sport și pantaloni din catifea.

„Diana mi-a spus că, atunci când a văzut hainele alese de Charles, Philip a făcut liniște în încăpere, apoi a arătat spre fiul său înainte de a izbucni într-un râs prelungit și batjocoritor”, povestește Spencer.

Fratele Dianei descrie momentul drept o „umilire publică” în urma căreia Charles ar fi fost profund stânjenit.

Sursa foto: Profimedia

Spencer spune că Diana i-a relatat aceste povești înainte de logodna cu viitorul rege și consideră că ele arătau afecțiunea pe care sora sa o avea atunci pentru Charles și instinctul ei de a-l proteja.

Diana avea 19 ani când s-a logodit cu Charles, iar el avea 32 de ani. Cei doi s-au căsătorit pe 29 iulie 1981 și au divorțat în 1996, cu un an înainte de moartea Prințesei Diana.

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Fratele Prințesei Diana îl contrazice pe Regele Charles și insistă că spune adevărul. „Acestea sunt exact cuvintele pe care le-a spus”

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