Bucurie mare în familia lui Mario Fresh! Sora artistului a fost cerută în căsătorie: cum arată inelul de logodnă

Bucurie mare în familia lui Mario Fresh! Sora artistului a fost cerută în căsătorie: cum arată inelul de logodnă
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Sora lui Mario Fresh, Raluca Gălățanu, a fost cerută în căsătorie
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Clipe de neuitat pentru familia lui Mario Fresh! Raluca, sora artistului, a trăit un moment emoționant în Dubai, acolo unde partenerul ei a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie. Cererea a avut loc într-un decor spectaculos, demn de o poveste de dragoste, iar răspunsul a fost, bineînțeles, unul afirmativ.

În centrul atenției se află și bijuteria aleasă pentru acest moment special: un inel de logodnă impresionant, care i se potrivește perfect Ralucăi. Fotografiile surprinse în timpul evenimentului redau atmosfera romantică și bucuria celor doi.

Puțini știu că în familia lui Mario Fresh mai există un membru. Artistul are o soră mai mare, Raluca Gălățanu, care și-a construit viața departe de România, în Dubai. Tânăra traversează o perioadă extrem de frumoasă alături de partenerul său.

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Recent, cei doi au făcut un pas important către un nou început. Povestea lor de iubire a ajuns într-un punct cu totul special, Raluca fiind acum pregătită să înceapă un nou capitol alături de omul pe care îl iubește.

Sora lui Mario Fresh a spus marele „DA”

Veste mare în familia lui Mario Fresh! Raluca Gălățanu trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa, după ce iubitul ei a făcut pasul cel mare. Sora artistului a spus „da” și le-a arătat celor care o urmăresc în mediul online bijuteria care marchează începutul unei noi etape în relația sa. Fotografia cu inelul de logodnă a stârnit imediat reacții din partea urmăritorilor.

Cuprinsă de emoție, Raluca a povestit pe rețelele sociale câteva detalii despre momentul în care partenerul ei i-a adresat marea întrebare. În mesajul transmis internauților, aceasta a mărturisit că trăirea a fost una copleșitoare și că răspunsul său nu a lăsat loc de îndoială: a acceptat fără ezitare să își unească destinul cu cel al alesului inimii.

„Am spus DA!!! Cel mai răsunător, tremurat, sincer și plin de iubire și fericire DA din toată viața mea!!!”, a scris Raluca Gălățanu, pe Instagram.

Cum arată bijuteria primită de Raluca Gălățanu

Momentul cererii în căsătorie a fost însoțit de gesturi romantice, iar inelul ales pentru Raluca Gălățanu atrage imediat atenția. Piesa este decorată cu o piatră centrală de dimensiuni impresionante, care îi conferă un aspect spectaculos. La întreaga surpriză s-a adăugat și un aranjament generos de trandafiri roz, oferit surorii lui Mario Fresh.

Sursa foto: Social media

Legătura dintre Raluca și artist este una foarte apropiată, iar asemănarea fizică dintre cei doi este evidentă. Trăsăturile comune îi fac să pară aproape gemeni, deși au o diferență vizibilă de look. Mario are părul șaten, în timp ce Raluca este blondă. Relația strânsă dintre frați este demonstrată și printr-un detaliu cu o semnificație aparte pentru cântăreț: acesta și-a tatuat inițiala numelui surorii sale.

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