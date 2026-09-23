Înregistrare șocantă cu Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol: „Pleacă la copii, v*gaboandă bătrână. Stau și vorbesc cu o psihopată”

Înregistrare șocantă cu Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol: „Pleacă la copii, v*gaboandă bătrână. Stau și vorbesc cu o psihopată”
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Declarații uluitoare, jigniri și acuzații grave în scandalul care îl are în prim-plan pe Cătălin Grozavu! CANCAN.RO a intrat în posesia unei alte înregistrări cutremurătoare în care, bărbatul cu care Mădălina Apostol are o fetiță poartă o discuție tensionată cu Florentina, femeia cu care este căsătorit și alături de care are doi băieți. Vă avertizăm că limbajul folosit de bărbat este unul licențios și vă poate afecta emoțional!

Dezvăluirile despre Cătălin Grozavu sunt departe de a se încheia! După ce CANCAN.RO a publicat imaginile video în care acesta, aflat în stare de ebrietate, apare lovindu-și soția cu pumnii (VEZI AICI), o nouă înregistrare a intrat în posesia noastră. De această dată, este vorba despre un material audio în care ies la iveală noi afirmații și replici șocante.

Cătălin Grozavu și-a umilit soția

Înregistrarea audio dintre Cătălin Grozavu și soția acestuia

Numele lui Cătălin Grozavu a ajuns în centrul atenției în ultimele zile, după ce CANCAN.RO a prezentat mai multe informații despre viața sa personală și relațiile cu femeile din viața lui. O persoană apropiată actualei sale soții a relatat o serie de episoade și momente dificile din timpul mariajului. Grozavu a respins vehement acuzațiile, negând afirmațiile făcute la adresa sa. Acum, în posesia noastră a ajuns o înregistrare audio care surprinde o discuție șocantă dintre cei doi soți, iar limbajul folosit de bărbat la adresa soției sale este deosebit de agresiv. Acesta face referire inclusiv la Mădălina Apostol.

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Florina Grozavu: Asta cine este? Care dintre femeile alea?

Cătălin Grozavu: Iubita mea, e viața mea, e sufletul meu, Isabela asta. Cum nu mai ești tu. Așa e ea. Uite, mă las să mă duc cu p**de pe la Brașov, să mă f*t. E dezinvoltă cu mine, îmi dă prietenele ei, l-a f***t cu mine. Eu sunt la Brașov, ea stă acasă liniștită. E cuminte, nu mă supără. E sufletul meu, fă. Cum facem?

Florina Grozavu: Îmi pare foarte rău că e o femeie….

Cătălin Grozavu: E sufletul meu, are 25 de ani, nu bătrână ca tine, în p**a mea, de 42. De-ți cad dinții din gură, de le bătrânețe.

Florina Grozavu: Dar nu mă interesează pe mine! Tu trebuie să ai respect față de mine, indiferent că este maică-ta, care e mai bătrână.

Cătălin Grozavu: Păi ești bătrână, f***-ți m***ii m*-tii, ai 42 de ani.

Florina Grozavu: Așa și? Și dacă am 42 de ani, ce înseamnă asta? Îți permite să zici ce vrei, să faci ce vrei?

Cătălin Grozavu: Asta are genunchii lați, și chiar așa este!

Florina Grozavu: În primul și în primul rând… ar trebui să ai respect dacă am vârsta asta. Tu ar trebui să ai respect. Tu ar trebui să ai respect. Pe mine nu mă interesează. Indiferent ce vârstă are.

Cătălin Grozavu: Corect! Dar are 25 de ani, să m***ă familia mea. Tu ai 42. Bă, tu ești mai mică decât mă-sa cu 3 ani. Tu vezi cât de bătrână ești? Să m***ă familia mea! Că ești Einstein. Băga-mi-aș p**a în mă-ta și în cine te-oi f*te tu, și în cine te-o f*te pe tine…

Florina Grozavu: Nu se poate așa ceva. Nu se poate să-mi faci tu mie așa ceva. (plânge)

Cătălin Grozavu: Dă-te-n m***ii tăi, că tot 42 de ani ai.

Florina Grozavu: Nu se poate așa ceva. Eu măritată, ți-am făcut doi copii ca să-mi vorbești tu mie așa. Nu se poate. ( plânge)

Cătălin Grozavu: Ești p**a m***ii. Te-ai f***t, m***ii mă-tii. Lasă că te f**e ăla și-ți trece. Te mai f**e ăla un pic și-ți trece.

Florina Grozavu: Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. N-am văzut în viața mea atâta umilință. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, să-mi vorbești așa după ce ți-am făcut doi copii și ți-am dat ultimii mei bani. Nu se poate să mă tratezi așa. (plânge)

Cătălin Grozavu: F***-ți plânsul m*-tii și m***ii m*-tii și dă-i drumul la copii. Fă, Mădălina doi (n.r. Mădălina Apostol). Că și aia se ducea la biserici și se f***a.

Florina Grozavu: Nu se poate așa ceva. Nu se poate să mă tratezi în felul ăsta. (plânge)

Cătălin Grozavu: Pleacă, fă, acasă, f***-ți m***ii m*-tii la copiii mei care plâng. Păi eu văd copiii mei mai presus decât tine. Mai ia o p**ă, vezi că-ți trece. Pleacă la copii, vagaboandă bătrână. Cum ar veni, tu nu mai poți, ești inaptă. Pleacă la copii că ăia au 2 și 4 ani și nu mai plânge c*rvă bătrână. Dar ăla mic, când l-ai lăsat singur în casă, cum plângea? F***-ți m***ii m*-tii, de plângăcioasă.

Eu țin fetele astea în fața mea, își trag l***bi în fața mea și eu stau și vorbesc cu o psihopată în loc să-mi văd de treaba mea. Hai să-ți mai bage ăla un pic p***a în p***ă și o să-ți treacă, o să fie bucurie. Pleacă acasă de bătrână operată și de…

Florina Grozavu: Nu mai pot, efectiv, nu mai pot! (plânge)

VEZI ȘI: Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu

CITEȘTE ȘI: Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: „Miriam a asistat la una dintre tentativele de suicid ale mamei sale”

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