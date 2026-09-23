Ultimele clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o

Ultimele clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
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Primele indicii arată că Vlad Bălțățeanu, frizerul din Horezu, rămâne principalul suspect în cazul morții violente a Valentinei. Trupul tinerei de 28 de ani a fost găsit într-o valiză plutind pe râul Olt, în apropiere de barajul din comuna Ionești, județul Vâlcea. Iubitul fetei este de negăsit de 3 zile. 

Marți, 22 septembrie, un pescar anunța că pe râul Olt, în dreptul barajului din comuna Ionești, plutește un geamantan. Echipajele sosite la fața locului au descoperit că în valiză se afla trupul neînsuflețit al Valentinei, o tânără de 28 de ani din Filiași, județul Dolj. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că tânăra a avut parte de o moarte violentă, cauzată de lovituri extrem de puternice la nivelul capului și 5 coaste rupte.

Valentina și Vlad, iubitul ei – principalul suspect în cazul morții sale/ sursă foto: Facebook

De ce ar fi fost omorâtă Valentina

Valentina era din județul Dolj și locuia împreună cu Vlad, iubitul ei, în Vâlcea. Potrivit declarațiilor oferite de tatăl Valentinei, tânărul de 30 de ani, frizer de meserie, era extrem de gelos și ar fi crezut că tânăra l-a înșelat de mai multe ori.

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Părintele a mărturisit că a vorbit de nenumărate ori cu el despre aceste porniri extreme, însă fără rezultat. Într-unul dintre episoadele extreme, chiar Valentina și-ar fi rugat tatăl să treacă cu vederea crizele nervoase ale acestuia. Părintele susține că fiica sa ar fi fost omorâtă pe fondul geloziei.

”Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: «Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc»”, a declarat pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei.

Tatăl Valentinei a vorbit ultima dată la telefon cu Vlad luni, 21 septembrie, când fiica lui nu-i răspundea la telefon. Frizerul i-a spus că este în timpul programului de lucru și îl va suna când ajunge acasă. Atunci a fost ultima dată când Vlad i-a răspuns la telefon. Acesta susține că în ziua respectivă fiica lui nu mai era în viață. De altfel, potrivit primelor date ale necropsiei, decesul fetei datează din data de 21 septembrie.

„Am vorbit cu el luni, pe zi şi l-am sunat şi mi-a răspuns. Zicea că Valentina nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. I-am zis că vreau să vorbesc cu fata mea, a zis că mi-o dă la telefon când ajunge de la serviciu. Probabil că deja o omorâse. L-am sunat la 9 seara şi mi-a zis că mai are 10 minute până ajunge acasă şi că mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns. M-am gândit că s-a întâmplat ceva şi am plecat spre Vâlcea.

La Tomşani am aflat că mama lui nu ştie nimic de el de ieri. Şi nici de fată. Nenorocitul ăsta i-a făcut ceva fetei mele. Cum nu ştiţi de ei? Nu-i acasă? Am sunat la 112 şi am zis că fata mea nu e de găsit, fata mea a fost la omul ăsta acasă şi nu vor să răspundă la telefon şi nu mai e activă nici pe telefon, nici pe nimic. Nu ştiu unde a omorât-o”, a declarat tatăl Valentinei pentru Observatornew.ro.

NU RATA: El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”

Cum a fost omorată, de fapt, Valentina. Ce a scos la iveală examinarea medico-legală

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