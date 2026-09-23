(P) Trucul din culisele ședințelor foto: cum obțin vedetele tenul impecabil pe caniculă

Ai văzut fotografiile. Afară sunt peste 30 de grade, luminile bat direct în față, ședința durează de ceva vreme, iar tenul vedetei arată de parcă fotografia ar fi fost făcută într-un studio răcoros. Între timp, machiajul obișnuit începe să lucească după primul drum prin oraș.

Nu există un produs magic care să oprească vara. Există însă câteva tehnici care fac diferența atunci când căldura, transpirația și sebumul lucrează împotriva machiajului.

Fața încinsă nu este cea mai bună bază

În machiajul de vară contează ca pielea să nu fie foarte caldă în momentul aplicării. Nu e nevoie de ritualuri complicate: câteva minute într-o cameră răcoroasă, un prosop rece sau o rolă ținută la frigider fac aplicarea vizibil mai confortabilă, mai ales după ce ai venit de afară.

Și crema hidratantă contează. Un strat foarte bogat, peste care fondul de ten e aplicat imediat, lasă prea mult produs la suprafață, iar surplusul se mișcă odată cu machiajul. Vara funcționează mai bine o rutină adaptată tipului de ten și câteva minute de răbdare, în care crema și protecția solară au timp să se așeze.

Mai mult produs nu înseamnă mai multă rezistență

Tentația e să construiești o bază groasă ca să nu se vadă nimic. Pe căldură, tocmai surplusul devine vizibil primul. Fondul de ten se aplică într-un strat subțire, iar corectorul doar acolo unde chiar e nevoie.

La obraji, formulele cremoase și cele lichide dau adesea un rezultat mai natural, în timp ce pudra rămâne pentru zonele în care apare luciul. Alegerea depinde însă de formulă și de ten, nu există o textură care să câștige în fiecare zi de vară.

Aici intră și partea pe care multe persoane o descoperă abia după câteva produse cumpărate greșit: nuanța e doar unul dintre criterii. Rezistența, finisajul, tipul de piele și felul în care produsul se comportă după mai multe ore contează la fel de mult.

Există branduri ce reunesc într-o singură categorie fonduri de ten, corectoare, pudre și alte produse dedicate bazei machiajului, ceea ce permite compararea unor formule foarte diferite înainte de alegere. În zona de produse de makeup de pe marile magazine de specialitate pot fi urmărite exact caracteristicile relevante pentru propria rutină, iar recenziile oferă indicii suplimentare despre rezistență, transfer și comportamentul produsului în purtarea de zi cu zi.

Retușul începe prin a scoate surplusul

Una dintre greșelile clasice e aplicarea unui nou strat de produs peste un machiaj care deja lucește.

Foițele matifiante sunt utile tocmai pentru că absorb excesul de sebum fără să ceară o reconstrucție completă a bazei. Abia după tamponare se adaugă o cantitate foarte mică de pudră sau de corector, acolo unde e necesar.

Dacă aplici repetat pudră peste sebum, rezultatul devine tot mai greu. E genul de detaliu pe care oglinda din baie îl iartă, dar camera telefonului îl vede imediat.

Fixarea nu trebuie lăsată neapărat pentru ultima secundă

Spray-ul de fixare se folosește la final, dar unele formule permit și aplicări foarte fine între etapele machiajului. Importante rămân distanța recomandată de producător și cantitatea: un jet concentrat, de aproape, lasă picături și zone neuniforme.

La mascara și eyeliner, produsele rezistente la apă sau la transfer sunt mai practice în zilele cu umiditate și temperaturi ridicate, mai ales dacă machiajul trebuie să reziste multe ore.

La buze, rezistența vine adesea din straturi fine. Creionul aplicat pe toată suprafața buzei creează o bază pentru culoare, iar balsamul se reaplică separat dacă formula aleasă usucă.

Și mai există un truc pe care nicio trusă profesională nu îl poate înlocui: acceptarea faptului că pielea reală are textură și are voie să lucească puțin în iulie. Fotografiile perfecte au lumină controlată, retușuri și oameni care verifică permanent machiajul. În viața reală, câteva foițe matifiante într-o geantă fac uneori mai mult decât încă un strat de fond de ten.