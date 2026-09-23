Locul din România în care a nins ca în mijlocul iernii azi, pe 23 septembrie. Stratul de zăpadă a ajuns la 50 de centimetri

Toamna a făcut loc iernii, cel puțin la altitudine, unde peisajul s-a schimbat radical în doar câteva ore. Astăzi, 23 septembrie, Transfăgărășanul, în zona Bâlea Lac, a fost acoperit de zăpadă, după o ninsoare abundentă care a transformat șoseaua și împrejurimile într-un decor de iarnă.

Imaginile publicate din zonă arată cât de mult s-a schimbat peisajul, deși calendaristic ne aflăm încă la începutul toamnei.

Iarna a venit mai devreme la Bâlea Lac

În această dimineață, în zona alpină a Transfăgărășanului a nins din nou, după episodul de ninsoare înregistrat și cu o zi înainte. Temperatur ile scăzute și precipitațiile au favorizat depunerea unui strat consistent de zăpadă. Totodată, peisajul de la Bâlea a căpătat rapid aspectul specific lunilor de iarnă.

Fotografiile și imaginile surpr inse în zonă au fost distribuite pe rețelele sociale, alături de mesajul „Transfăgărășan, 23 septembrie. În această dimineață”.

În unele zone, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 50 de centimetri, oferind un contrast spectaculos cu perioada din calendar.

Drumarii au intervenit cu utilajele

Ninsoarea nu a rămas fără urmări nici pentru cei care au avut drum pe Transfăgărășan. DRDP Brașov a intervenit în timpul nopții de marți spre miercuri pentru curățarea carosabilului.

Potrivit reprezentanților instituției, au fost folosite două utilaje și mai mult de cinci tone de sare pentru deszăpezirea șoselei.Chiar și după intervenție, circulația se desfășura miercuri dimineață în condiții de iarnă, în special în zona alpină de la Bâlea Lac.

Drumarii le-au transmis șoferilor să verifice situația traficului înainte de a porni la drum și să nu se aventureze pe traseu dacă autoturismele nu sunt pregătite pentru condiții de iarnă.

Și Salvamont a atras atenția turiștilor

Schimbarea bruscă a vremii este importantă și pentru cei care intenționează să urce pe traseele montane.În aceste condiții, recomandările Salvamont devin cu atât mai relevante. La altitudini mari, temperaturile pot coborî sub zero grade, iar zăpada, gheața, vântul și vizibilitatea redusă pot transforma rapid traseele.

Salvamontiștii au avertizat încă de la primele ninsori că, deși în zonele joase este încă toamnă, situația de la peste 2.000 de metri altitudine poate fi cu totul diferită.

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