Prognoza meteo azi, 23 septembrie 2026. Frig de nu-ți vine să crezi că e septembrie! Unde vor fi doar 12 grade și în ce zone ninge

Vremea rămâne rece în România în următorul interval, iar în nord-vestul și centrul țării temperaturile vor fi chiar deosebit de scăzute pentru ultima decadă a lunii septembrie. Maximele vor porni de la numai 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei și vor ajunge la 23 de grade în sudul Olteniei. Ploile vor apărea în mai multe regiuni, iar la peste 1.800 de metri vor fi din nou lapoviță și ninsoare. Noaptea aduce temperaturi de numai 2 grade în depresiuni și chiar condiții de brumă.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, toamna își arată o față mult mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, mai ales în jumătatea nordică și în centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade, iar minimele vor coborî până la 2 grade în depresiuni, în timp ce pe litoral se vor opri în jurul valorii de 13 grade.

Cerul va fi schimbător și temporar norii vor aduce ploi, mai ales pe parcursul zilei, în Maramureș, Transilvania, Moldova și în zonele montane. În general se vor acumula 1-5 l/mp, dar izolat cantitățile de apă vor depăși 10 l/mp. La altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile vor fi trecător și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură rafalele vor ajunge în general la 60-70 km/h. Intensificări de 35-45 km/h vor apărea temporar și în sud-vest și est.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, aerul rece va continua să se facă simțit, iar în nord-vest temperaturile vor fi local mult sub cele obișnuite pentru ultima parte a lunii septembrie. Maramureșul va avea parte de înnorări și ploi, în special în timpul zilei, iar în Crișana și Banat probabilitatea precipitațiilor va fi mai redusă și acestea vor apărea doar izolat.

Nopțile vor fi reci, iar în zonele mai joase și adăpostite valorile termice vor coborî considerabil. În vest, maximele vor fi ceva mai ridicate decât în centrul țării, dar atmosfera va rămâne una autentic de toamnă.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, vremea va fi rece, mai ales dimineața și după lăsarea serii. Cerul va avea înnorări temporare, iar izolat sunt posibile ploi slabe. În timpul după-amiezii, temperaturile se vor apropia în general de pragul de 20 de grade, cu valori ceva mai ridicate în zonele sudice.

Vântul va fi în general slab până la moderat, fără fenomene severe, astfel că principala caracteristică a vremii rămâne răcirea accentuată resimțită mai ales în primele ore ale dimineții și în cursul nopții.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre regiunile mai avantajate din punct de vedere termic. În sudul regiunii sunt așteptate chiar cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime de până la 23 de grade.

Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. În sud-vest, vântul poate avea unele intensificări temporare, cu viteze de aproximativ 35-45 km/h. Chiar dacă după-amiaza va fi mai plăcută decât în Transilvania sau nordul Moldovei, dimineața și noaptea vor fi răcoroase.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, norii vor fi mai numeroși și va ploua pe arii relativ extinse, îndeosebi în timpul zilei. Cantitățile de apă vor fi în general reduse, de 1-5 l/mp, însă izolat pot depăși 10 l/mp.

Temperaturile vor rămâne modeste pentru sfârșitul lunii septembrie, în special în nordul și vestul regiunii. Vântul va avea trecător intensificări în estul țării, unde rafalele pot atinge 35-45 km/h. Spre noapte, ploile se vor restrânge, dar aerul va deveni și mai rece.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul României va fi zona în care răcirea se va simți cel mai puternic. În estul și sud-estul Transilvaniei, maximele pot coborî până la numai 12 grade, valori foarte scăzute pentru ultima decadă a lunii septembrie. În cea mai mare parte a Transilvaniei vor apărea ploi, în special ziua.

La munte, tabloul devine aproape hibernal. La altitudini de peste 1.800 de metri vor fi trecător precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură vântul va sufla cu rafale de 60-70 km/h.

Noaptea, în estul Transilvaniei se va forma ceață, iar în depresiunile intramontane temperaturile pot ajunge în jurul valorii de 2 grade. Cu totul izolat vor exista și condiții de brumă.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea o vreme răcoroasă, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi izolate. Apropierea mării va tempera însă răcirea nocturnă, astfel că litoralul va avea printre cele mai ridicate minime din țară, în jurul valorii de 13 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, cu posibilitatea unor intensificări temporare în partea de est a teritoriului. Ziua, temperaturile vor rămâne agreabile în comparație cu centrul și nordul țării, însă fără să mai amintească de valorile estivale din prima parte a lunii septembrie.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi rece, mai ales dimineața și în timpul nopții. Pe parcursul zilei cerul va fi temporar noros și vor exista condiții pentru averse slabe, cu cantități de apă de numai 1-2 l/mp. Noaptea, norii se vor risipi parțial, iar cerul va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 20-21 de grade, însă după apus se va răci rapid. Minima nopții va coborî la 7-9 grade, astfel că dimineața de joi va fi una rece pentru această perioadă.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea una dintre cele mai răcoroase zile dintre marile orașe, cu înnorări și posibilitate de ploaie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 13-15 grade, iar noaptea vor coborî spre 5-7 grade.

Timișoara va avea o vreme mai blândă decât centrul țării, cu o maximă de aproximativ 19-21 de grade și o minimă de 7-9 grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea ploilor va fi redusă.

Iași va avea o zi rece și temporar ploioasă. Maxima se va situa în jurul valorilor de 15-17 grade, în timp ce minima nopții va coborî spre 6-8 grade.

Craiova se va număra printre orașele cu temperaturi ceva mai ridicate. Maxima va ajunge la aproximativ 21-23 de grade, iar minima va fi de 8-10 grade. Ploile vor fi puține și vor apărea doar izolat în regiune.

Constanța va beneficia de influența moderatoare a Mării Negre. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 19-21 de grade, iar minima va rămâne ridicată comparativ cu restul țării, la aproximativ 12-13 grade.

Brașov va resimți din plin valul de aer rece. Maxima va fi de numai 12-14 grade, iar în timpul nopții temperatura poate coborî spre 3-5 grade. Vor exista perioade cu nori și ploi, iar spre noapte crește probabilitatea formării ceții.

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