Primele imagini de la nunta Andrei Voloș cu Lele! A copiat voalul de mireasă al lui Kourtney Kardashian

Primele imagini de la nunta Andrei Voloș cu Lele! Mireasa a vrut să rupă gura târgului
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Au apărut primele imagini de la nunta Andrei Voloș cu Robert Lele. Soția manelistului nu s-a zgârcit deloc când a venit vorba despre ziua cea mare și a pregătit o nuntă în care luxul sare în ochi la fiecare pas. De la bijuterii cu diamante și mașină de epocă până la încălțări de peste 1.000 de euro, nimic n-a fost lăsat la voia întâmplării.

Șatena s-a trezit cu noaptea-n cap și, înainte să înceapă nebunia, le-a arătat fanilor câteva dintre surprizele pregătite pentru marele eveniment. Emoțiile sunt la cote maxime, iar Andra i-a transmis lui Robert Lele un mesaj care arată cât de importantă este pentru ea ziua în care cei doi își jură iubire în fața lui Dumnezeu.

„Astăzi e ziua noastră. Ziua în care, în fața lui Dumnezeu, alegem să fim NOI pentru totdeauna.Vă mulțumim tuturor celor care ne sunteți alături astăzi. Iar tu, Robert, iubirea mea, să nu uiți:astăzi e doar despre noi,despre iubirea noastră și despre Dumnezeu.Te iubesc!”, a scris Andra Voloș pe Instagram.

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Primele imagini de la nunta Andrei Voloș cu Robert Lele

Dacă există o regulă nescrisă potrivit căreia mireasa trebuie să fie vedeta zilei, Andra Voloș pare să fi luat-o foarte în serios. Șatena a pregătit totul până în cele mai mici detalii și, din ce a arătat până acum, cuvântul „simplu” nu prea și-a găsit locul în planurile ei.

Verighetele au fost deja prezentate, iar mașina de epocă pregătită să-i ducă pe miri la biserică a apărut și ea în imaginile de dinaintea nunții. Iar dacă până aici lucrurile păreau doar spectaculoase, Andra a ridicat ștacheta și mai sus.

Primele imagini de la nunta Andrei Voloș cu Lele! Mireasa a vrut să rupă gura târgului

Primele imagini de la nunta Andrei Voloș cu Lele! Mireasa a vrut să rupă gura târgului

Bijuteriile cu diamante sunt pregătite, coafura a fost făcută la celebrul Bassam, iar mireasa a lăsat să se înțeleagă că aparițiile ei din această zi vor fi departe de banal.

Și acum vine partea care spune totul despre amploarea evenimentului. Andra Voloș a anunțat că va purta patru rochii de mirească în ziua cea mare!

I-a copiat voalul lui Kourtney Kardashian

Până acum, șatena n-a dat niciun indiciu despre rochiile de mireasă, așa că invitații și fanii de pe Instagram mai au de așteptat până când vor vedea schimbările de look. A făcut însă o excepție și a arătat voalul pe care îl va purta la biserică. Și nici aici n-a mers pe ceva obișnuit. Voalul a fost făcut pe comandă, iar pe material a fost țesut chipul Maicii Domnului.

Kourtney Kardashian a purtat un voal asemănător la cununia religioasă cu Travis Barker, în 2022. Ce să mai? Andra pare că și-a mutat nunta direct la Hollywood și se inspiră de unde apucă!

După diamante, mașina de epocă și cele patru rochii, mai rămâne un detaliu care poate să lase pe mulți cu gura căscată: încălțările. Andra Voloș va păși spre altar cu o pereche de sandale al căror preț se învârte între 990 și 1.150 de euro. Da, atât costă încălțările miresei!

Practic, Andra a ales pentru nunta ei o pereche de sandale care trece lejer de 1.000 de euro. Pentru unii, banii aceștia înseamnă o investiție serioasă într-o mașină second-hand. Pentru mireasa lui Lele, sunt doar o piesă din decorul unei zile în care nimic nu pare făcut pe economie.
Iar petrecerea nici măcar nu a început bine.

Primele imagini arată deja o nuntă cu pretenții, iar Andra Voloș pare hotărâtă să nu lase niciun detaliu neobservat. Cu patru rochii, diamante, voal făcut pe comandă, mașină de epocă și sandale de peste 1.000 de euro, mireasa și-a pregătit intrarea în forță.

Acum rămâne de văzut ce ținute va schimba Andra pe parcursul serii și cât de spectaculos va fi marele eveniment.

VEZI ȘI: Cum a arătat petrecerea burlăcițelor a Andrei Volos, înaintea de nunta cu Robert Lele. Locația superbă în care a avut loc evenimentul: „A fost din suflet”

Lele, prima reacție după scandalul dintre Andra Volos și fosta lui soție. Se ajunge în instanță: „Este cel mai bine așa!”

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