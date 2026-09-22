Cauza morții lui Presley Gerber. Ce s-ar fi întâmplat în centrul de reabilitare în care era internat fiul lui Cindy Crawford

Cauza morții lui Presley Gerber. Ce s-ar fi întâmplat în centrul de reabilitare în care era internat fiul lui Cindy Crawford
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Cauza morții lui Presley Gerber, învăluită în mister! Ce s-a întâmplat înainte de tragedie, de fapt
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Moartea lui Presley Gerber a lăsat în urmă un adevărat mister, iar anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața fiului lui Cindy Crawford. Tânărul de 27 de ani a fost găsit mort într-un centru de reabilitare din Santa Monica, unde abia ajunsese pentru probleme cu care se confrunta de mai mulți ani.

Poliția din Santa Monica anchetează inclusiv posibilitatea unei upradoze, însă cauza oficială a morții nu a fost stabilită până în acest moment. Întrebarea care plutește peste întreaga anchetă este una singură: ce i-a provocat, de fapt, moartea lui Presley Gerber?

Moartea lui Presley Gerber, un adevărat mister

Una dintre cele mai importante informații vine chiar din înregistrarea apelului la serviciile de urgență. Potrivit datelor apărute până acum, mesajul automat asociat intervenției face referire la un „stop cardiac”, dar și la o posibilă „supradoză”.

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Adresa indicată în apel corespunde centrului de reabilitare în care Presley Gerber fusese internat de curând. Detaliul a atras imediat atenția, mai ales că polițiștii iau în calcul varianta unei supradoze în cadrul investigației. Ancheta este în desfășurare, iar stabilirea cauzei exacte a decesului depinde de rezultatele medicale și toxicologice.

Cauza morții lui Presley Gerber, învăluită în mister! Ce s-a întâmplat înainte de tragedie, de fapt

Cauza morții lui Presley Gerber, învăluită în mister! Ce s-a întâmplat înainte de tragedie, de fapt

Ironia crudă este că Presley Gerber tocmai făcuse pasul către un centru specializat. Tânărul se confrunta de mai mulți ani cu probleme și ajunsese într-o unitate destinată tocmai persoanelor care au nevoie de sprijin și supraveghere.

Centrul se află în Santa Monica și este departe de imaginea unui loc obișnuit de tratament. Este o proprietate luxoasă, discretă, amplasată într-o zonă exclusivistă, cu vedere către ocean și luminile orașului. Clădirea are trei etaje, camere spațioase, sală de fitness, cinema privat și spații exterioare. Mesele sunt pregătite de un chef, iar personalul este prezent permanent, 24 de ore din 24.

Presley ar fi stat într-o casă separată aflată pe proprietate, împreună cu alți rezidenți. Și tocmai aici apare întrebarea care complică și mai mult povestea: ce s-a întâmplat în acea casă înainte ca echipajele de urgență să fie chemate?

Ce spun vecinii

Un vecin aflat la doar două case distanță a povestit pentru Daily Mail că a văzut o ambulanță ajungând la proprietate duminică dimineața. Mai mult decât atât, acesta a făcut o afirmație care adaugă un alt strat de mister situației.

„Este foarte trist, dar nu este prima dată când au fost ambulanțe aici”, a declarat acesta.

Presley Gerber, fiul celebrului model Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, avea doar 27 de ani.

Viața lui s-a desfășurat în lumina reflectoarelor încă din copilărie, iar numele familiei sale era deja cunoscut la Hollywood. Moartea lui a venit însă într-un moment în care încerca să primească ajutor pentru probleme cu care se confrunta de ceva vreme.

Acum, anchetatorii trebuie să pună cap la cap ultimele ore ale tânărului. Înregistrarea apelului la 911, mențiunea privind posibila supradoză și faptul că Presley se afla într-un centru de reabilitare sunt printre elementele care fac parte din tabloul investigat.

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