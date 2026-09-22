Meko, pradă hoților! Mașina luptătorului a fost spartă, iar mai multe obiecte de valoare au dispărut

Meko a avut parte de o experiență neplăcută în urmă cu puțin timp, după ce s-a trezit cu mașina spartă în timp ce se afla la o terasă din București. Luptătorul a observat că autoturismul fusese forțat și că mai multe obiecte pe care le avea în interior dispăruseră.

O simplă ieșire în oraș, la o terasă din București, s-a transformat într-o experiență pe care Meko cu siguranță nu și-ar fi dorit să o trăiască. După ce și-a lăsat bolidul de zeci de mii de euro parcat și și-a văzut de timpul petrecut în Capitală, luptătorul a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când s-a întors la bolidul său. Autoturismul fusese spart, iar mai multe dintre bunurile pe care le avea în interior dispăruseră.

Mașina lui Meko a fost spartă

Situația l-a determinat să apeleze imediat la autorități. Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a verifica împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Printre bunurile reclamate ca fiind furate se află un telefon mobil, mai multe carduri și parfumuri, însă Meko a precizat că lista obiectelor dispărute este mai lungă. Luptătorul nu s-a limitat doar la sesizarea autorităților și a ales să vorbească public despre cele întâmplate. Acesta i-a transmis un mesaj persoanei care i-au spart mașina, în speranța că bunurile îi vor fi returnate.

Meko i-a cerut celui responsabil să îi aducă înapoi lucrurile sustrase, mai ales că incidentul a fost deja raportat poliției. Rămâne de văzut dacă obiectele vor fi recuperate și dacă persoana care a comis fapta va fi identificată.

„Mi-a fost spartă mașina, după cum vedeți. Am chemat autoritățile. Mi-au fost furate carduri, telefon, parfumuri și multe, multe chestii. Care te știi vinovat, e cel mai bine să mi le aduci, că așa e bine. Dacă nu, Doamne ajută!”, a spus Meko pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Meko, asaltat de fani la deschiderea noii sale șaormerii! Dorian Popa și Neveu l-au susținut: „Astăzi am făcut un pact”

Dragoș Cocalaru îi cheamă pe Meko și Cezar Petcu în ring. „Nu există împăcare”