Fiul lui Cindy Crawford și-a acuzat în trecut părinții pentru problemele sale cu alcoolul. „Tu și mama beți mereu”

Fiul lui Cindy Crawford și-a acuzat în trecut părinții pentru problemele sale cu alcoolul. „Tu și mama beți mereu”
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Sursa foto: Profimedia
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Presley Gerber, fiul fostului supermodel Cindy Crawford și al lui Rande Gerber, s-a luptat ani la rând cu dependența de substanțe înainte de decesul său, survenit duminică, la vârsta de 27 de ani.

În 2019, el a fost arestat sub suspiciunea de a fi condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind ulterior pus sub acuzare. Se pare că problemele sale cu legea i-au afectat profund pe părinți, însă, potrivit unei surse, Presley îi considera pe aceștia vinovați pentru comportamentul său, scrie RadarOnline.com.

Episodul i-ar fi provocat o reacție puternică tatălui său, Rande Gerber. O sursă apropiată familiei susținea la vremea respectivă că Presley a răspuns criticilor întorcând situația împotriva părinților săi.

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„Tatăl lui a luat-o razna din cauza arestării. Dar Presley a replicat: «Tu și mama beți mereu și amestecați băuturi tari în bucătărie, deci la ce vă așteptați?»”, a declarat sursa în acel moment.

Sursa foto: Profimedia

Presley Gerber era nemulțumit de modul în care evolua carierea lui ca model

Aceeași sursă susținea că, în perioada respectivă, Presley ar fi fost nemulțumit de evoluția carierei sale în modelling.

Tânărul ar fi fost afectat de faptul că nu se bucura de același succes profesional precum sora sa mai mică, Kaia Gerber, care devenise deja unul dintre cele mai cunoscute modele ale generației sale.

Sursa mergea chiar mai departe și interpreta episodul din 2019 drept o posibilă încercare a lui Presley de a atrage atenția.

„Cred că Presley se comporta astfel și a ajuns la acel episod pentru a atrage atenția”, susținea persoana apropiată familiei.

În anii care au urmat, fiul lui Cindy Crawford a început să vorbească el însuși mai deschis despre problemele cu care se confrunta, inclusiv despre sănătatea sa mintală și lupta cu dependența.

Sursa foto: Profimedia

Presley a dezvăluit la un moment dat că trecuse prin „foarte multe pierderi” și a vorbit inclusiv despre medicamentele pe care le lua și despre atacurile de panică.

„Nu este o scuză, dar este motivul, sau o parte din motivul pentru care am ajuns în situația în care mă aflu acum”, spunea Presley.

El a dezvăluit că dozele anumitor medicamente se modificau în funcție de ceea ce se întâmpla în viața sa și că lua Xanax seara sau atunci când atacurile de panică deveneau foarte puternice.

Presley Gerber a murit duminică, 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani, în timp ce se afla într-un centru de recuperare din California.

Biroul Medicului Legist din Los Angeles a anunțat că examinarea a fost efectuată, însă stabilirea cauzei și a circumstanțelor morții a fost amânată până la finalizarea unor teste suplimentare.

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