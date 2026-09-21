Paul McCartney și Yoko Ono, mai apropiați ca niciodată după decenii de tensiuni. Cum s-a schimbat relația lor după destrămarea Beatles

Paul McCartney și Yoko Ono, mai apropiați ca niciodată după decenii de tensiuni. Cum s-a schimbat relația lor după destrămarea Beatles
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Foto: Colaj CANCAN
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Paul McCartney și Yoko Ono ar fi lăsat definitiv în urmă tensiunile care le-au marcat relația timp de decenii. Fostul membru al Beatles și văduva lui John Lennon ar avea acum o „legătură specială”, după ani în care între ei au existat neînțelegeri legate inclusiv de destrămarea celebrei formații.

Relația dintre Paul McCartney, în vârstă de 84 de ani, și Yoko Ono, 93 de ani, s-ar fi schimbat considerabil în ultimii ani, potrivit RadarOnline.

O sursă apropiată văduvei lui John Lennon susține că vechile tensiuni au rămas în trecut și că cei doi sunt acum mai apropiați.

„În prezent, au o legătură foarte specială, pe care Yoko o prețuiește enorm, în timp ce înaintează în vârstă și își trăiește viața departe de lumina reflectoarelor”, a declarat sursa.

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Potrivit publicației, Yoko Ono, care s-a retras în mare parte din viața publică, l-ar suna pe McCartney pentru a-i cere sfaturi în diferite probleme. Discuțiile lor ar viza inclusiv chestiuni de afaceri, moștenirea muzicală a lui John Lennon și pe fiul acestuia, Sean Ono Lennon, muzician și producător.

Sursa foto: Profimedia

Paul McCartney și Yoko Ono au avut o relație tensionată după destrămarea Beatles

Relația dintre cei doi nu a fost dintotdeauna una apropiată. Prezența constantă a lui Yoko Ono alături de John Lennon în ultima perioadă a existenței Beatles a provocat tensiuni în interiorul formației.

McCartney a recunoscut ulterior că membrii trupei nu erau încântați de prezența ei în studio și a descris-o drept o „interferență” în mediul lor de lucru.

Yoko Ono a fost, de-a lungul anilor, acuzată de unii fani că ar fi contribuit la destrămarea Beatles. McCartney a respins însă ulterior această idee și a explicat că problemele din interiorul formației existau deja.

„Noi ne destrămam singuri”, a spus McCartney despre separarea Beatles.

Fostul membru al trupei a explicat că John Lennon își dorea deja o schimbare în viața sa și că Yoko i-a oferit o perspectivă diferită.

Tensiunile dintre McCartney și Ono au continuat și după moartea lui Lennon, în 1980. Un alt motiv de dispută a apărut atunci când McCartney a încercat să schimbe ordinea numelor din creditele unor melodii Beatles pe care le compusese în principal el, din „Lennon-McCartney” în „McCartney-Lennon”.

Yoko s-a opus inițiativei, iar reprezentantul său juridic a invocat înțelegerea dintre Lennon și McCartney privind modul în care urmau să fie creditate piesele.

Ulterior, disputa a fost stinsă, iar McCartney a declarat în 2003 că este mulțumit ca ordinea tradițională a numelor să rămână neschimbată.

Sursa foto: Profimedia

Paul McCartney: „În cele din urmă, am făcut pace”

De-a lungul anilor, atitudinea lui Paul McCartney față de Yoko Ono s-a schimbat. Muzicianul a recunoscut că unele dintre impresiile sale inițiale despre ea au fost nedrepte.

„Credeam că este insistentă, dar cred că m-am înșelat. În cele din urmă, am făcut pace”, a spus McCartney.

Artistul a adăugat că este convins că John Lennon ar fi fost încântat să vadă că vechile tensiuni dintre ei au dispărut.

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