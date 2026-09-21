Ce relație are Andreea Popescu cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc? „Există orgolii. Sunt sentimente firești care apar”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la începutul acestui an. În timp ce el și-a refăcut viața și trăiește o nouă poveste de dragoste, fosta dansatoare a Deliei își dedică timpul copiilor. De curând, a răspuns unei întrebări importante adresate de fani.

Andreea Popescu este foarte activă în mediul online. Fosta parteneră a lui Rareș Cojoc este deschisă cu fanii ei, iar de curând a fost întrebată cum se simte acum, mai ales că fostul ei soț trăiește cu iubita lui în fosta lor casă.

Vedeta nu a ezitat să răspundă, astfel că a fost mai sinceră ca niciodată despre actuala relație a dansatorului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Popescu, despre relația lui Rareș Cojoc

Deși Rareș Cojoc este discret când vine vorba despre viața personală și relația pe care o are cu modelul internațional Claudia Dumitru, detalii importante ies la iveală. Andreea Popescu a dezvăluit în mediul online că nu este deranjată deloc de faptul că bărbatul a dus-o pe tânără chiar în fosta lor casă.

Pe de altă parte, a recunoscut că sunt momente în care acest gând este destul de greu de gestionat. Dar a fost categorică și a punctat că, mai presus de orice, își dorește să aibă o relație bună cu actuala fostului partener, totul pentru ca cei trei copii ai lor să crească în armonie.

„Eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, o prietenie și o relație bazată pe foarte mult respect, cred că trebuie să facă niște compromisuri. Ajungi să fii ok cu o situație de genul (n.r. relația fostului partener) pentru liniștea copiilor tăi pe termen lung. Prefer să mă înțeleg bine cu partenera fostului soț decât să am vreun război. Nimeni nu zice că este ușor, dar nu e ceva din cauza căruia să nu poți dormi noaptea. E normal, sunt sentimente firești care apar, dar, dacă nu ar fi existat, mi-aș fi pus niște semne de întrebare vizavi de mine, ca om”, a declarat Andreea Popescu pe Instagram.

Cum se înțelege Andreea Popescu cu iubita lui Rareș Cojoc

Un alt subiect abordat pe rețelele de socializare a fost relația pe care o are vedeta cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu a specificat că a ales să aibă o relație bazată pe respect cu ea, de dragul sănătății mintale și emoționale a copiilor.

În plus, a declarat că, deși există orgolii, preferă să le ignore pentru ca toată lumea să fie fericită.

„Lucrurile în general în viață sunt grele, dar trebuie să le acceptăm. Să ajungi să fii ok cu o treabă de genul, să poți să vorbești cu iubita fostului soț într-un mod civilizat și chiar să legați o relație de amiciție pentru confortul tuturor… E foarte important. Pe termen lung, copiii vor fi mult mai în siguranță emoțional așa. De ce să existe conflicte? Există orgolii, vă dați seama, dar te lupți cu ele. Eu zic că suntem pe drumul foarte bun și corect”, a mai adăugat ea.

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