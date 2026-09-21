Victoria Lungu, confesiune surprinzătoare! Și-ar fi lăsat băiețelul la casa de copii pe când avea doar 2 ani

Victoria Lungu, confesiune cutremurătoare. Și-a lăsat băiețelul la casa de copii când avea 2 ani
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Victoria Lungu a făcut o dezvăluire uluitoare despre trecutul său și a mărturisit că a avut un băiețel pe care l-a lăsat la casa de copii când avea doar 2 ani. Artista a ascuns această informație până acum.

Fără să ocolească subiectul și fără să încerce să îndulcească povestea, artista a scos la iveală un episod despre care publicul nu știa până acum. Mai mult, Victoria a dezvăluit și că a trecut printr-o altă experiență extrem de dureroasă.

„Știe cineva că eu am un băiat pe care l-am abandonat la 2 ani, la casa de copii? De ce nu știți? Dar știe cineva că eu am făcut un avort la 6 luni, tot cu un copilaș?”, a spus Victoria.

Victoria Lungu a răbufnit!

După această mărturisire, Victoria Lungu a început să vorbească despre maternitate și despre felul în care sunt tratate, în opinia sa, femeile de către propriii copii. Artista susține că, în ziua de astăzi, mamele nu mai primesc respectul pe care îl merită după toate sacrificiile făcute pentru copii.

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„De ce să mai faci copii dacă nu ai niciun respect? Păi, dacă tu ai făcut copilul ăsta și el nu te mai respectă, de ce ar trebui tu să-i dai ceva? De ce? Dacă mama ta nu are nicio însemnătate pentru tine, de ce mama este obligată să te crească, să-ți ofere studii, să te îmbrace, să plângă pentru tine, să te ajute la lecții? De ce?

Câte mame nu sunt apreciate și respectate de copii? Mie nimeni nu mi-a cerut binecuvântarea de mamă. Nimeni nu mai are nevoie acum de binecuvântarea de mamă”, a spus ea.

Declarațiile n-au apărut întâmplător. În spatele lor se află și conflictul care a reizbucnit între Victoria și fiica sa, Valerie Lungu. Relația dintre mamă și fiică a fost una cu multe suișuri și coborâșuri. Cele două au avut perioade în care au fost apropiate, dar și momente în care au rupt legătura.

În urmă cu mai mulți ani, Valerie chiar și-a dat mama afară din casă, iar pentru o perioadă cele două nu și-au mai vorbit. Ulterior s-au împăcat, însă problemele dintre ele au reapărut.

Scandalul cu Valerie Lungu continuă

Victoria Lungu, confesiune surprinzătoare! Și-ar fi lăsat băiețelul la casa de copii pe când avea doar 2 ani

Victoria Lungu, confesiune surprinzătoare! Și-ar fi lăsat băiețelul la casa de copii pe când avea doar 2 ani

Recent, Valerie a recunoscut că există lucruri pe care i le reproșează Victoriei, dar a insistat că încă își iubește mama.

„Faptul că discutăm acum e pentru că eu consider că e ok să spun și punctul meu de vedere, dar nu vreau ca lumea să dea cu hate către ea sau către noi, pentru că noi suntem la fel ca toți ceilalți oameni. Eu o iubesc în continuare pe mama mea, chiar dacă a făcut o greșeală, două, trei. Toți suntem oameni și toți greșim la un moment dat, în viață”, a declarat Valerie Lungu într-un podcast.

Evident, declarațiile fiicei nu au rămas fără răspuns. Victoria Lungu a urmărit podcastul și a revenit în mediul online cu propriile reproșuri. Artista a acuzat-o pe Valerie că ar fi uitat de perioada în care familia a fost alături de ea și a readus în discuție copilăria acesteia, bunicii și anii petrecuți la țară.

„Întrebarea mea este: de ce copiii, când încep să aibă un pic de bani și să meargă înainte, uită de unde au pornit? De bunicii care i-au crescut, de verile la țară, de iazul în care s-au scăldat, de rățuștele pe care le-au crescut, de sapa cu care au mers la prășit alături de bunici. De ce să mergi să povestești doar de rău?

Oare până la 32 de ani nu ai avut nimic bun în viața ta? Dacă a fost atât de rău, oare de ce ai stat lângă o mamă atât de mult? Asta este întrebarea mea! Bunica te-a crescut cu atât drag, atâtea momente frumoase în viața ta pe care le-ai avut, oare de ce vorbești doar de rău? Adu-ți aminte că ai avut și momente frumoase în viață”, a declarat Victoria Lungu, în mediul online.

VEZI ȘI: Continuă războiul dintre Valerie Lungu și mama sa! Victoria a lansat un nou atac la adresa fiicei sale: „Dacă a fost atât de rău, de ce ai stat?”
Mama lui Valerie Lungu, invitată la nunta fiicei sale printr-un mesaj pe WhatsApp: ”Fără să mă sune!”

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