Mama lui Valerie Lungu, invitată la nunta fiicei sale printr-un mesaj pe WhatsApp: ”Fără să mă sune!”

Mama lui Valerie Lungu, invitată la nunta fiicei sale printr-un mesaj pe WhatsApp: ”Fără să mă sune!”
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Victoria Lungu și Valerie Lungu împreună cu Alex Gîlcă/ sursa foto: social media
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă urmează să facă pasul cel mare. Cei doi vor ajunge în fața ofițerului stării civile, iar evenimentul promite să fie unul spectaculos. Dacă acum câteva luni s-a pus problema dacă își va invita mama la nuntă, ei bine, a făcut-o, însă într-un mod neplăcut pentru Victoria Lungu.

Este cunoscut faptul că Valerie Lungu și mama ei, Victoria Lungu, nu au neapărat o relație apropiată. Ele au vorbit de mai multe ori despre legătura lor, ba chiar s-a pus problema dacă o va invita sau nu la propria nuntă. Aceasta pare să fi trecut peste neînțelegeri, așa că a vrut ca cea care i-a dat viață să îi fie alături în cea mai importantă zi din viața ei.

Doar că modul în care i-a oferit invitația nu a fost pe placul artistei din Republica Moldova. Ea a dezvăluit în cadrul unei emisiuni de radio că a primit un simplu mesaj pe WhatsApp, însă și-ar fi dorit mai multă implicare de la fiica ei. Viitorul său ginere, Alex Gîlcă, nu a rămas indiferent și a reacționat imediat în mediul online. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Cum a fost invitată mama lui Valerie Lungu la nuntă

Victoria Lungu a declarat în cadrul unei emisiuni de radio că a fost invitată la nunta propriei fiice prin intermediul unui mesaj pe WhatsApp. Ea susține că a fost scris de inteligența artificială, astfel că și-a exprimat nemulțumirea. Mama lui Valerie Lungu a rămas dezamăgită de gestul tinerei.

Mai mult decât atât, a spus fără ezitare că și-ar fi dorit să fie sunată de fiica ei și să fie invitată în calitate de soacră mică. În plus, ea crede cu tărie că atunci când cei doi îndrăgostiți au ales data nunții, Valerie ar fi știut că mama ei nu va putea ajunge.

”A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: «dragă… te invităm… mulțumim». Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat Victoria Lungu, la Radio Noroc.

Victoria Lungu/ sursa foto: social media

Victoria Lungu/ sursa foto: social media

Alex Gîlcă a reacționat la acuzațiile mamei lui Valerie Lungu

În urma declarațiilor făcute de Victoria Lungu, mama logodnicei sale, Alex Gîlcă a reacționat imediat. Acesta a explicat pe rețelele de socializare că data evenimentului a fost schimbată în ultimul moment. El a argumentat că au existat probleme cu actele. Tocmai din acest motiv, au amânat cununia civilă cu o săptămână.

”Aș vrea să clarific această situație pentru că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum au fost prezentate. Inițial, cununia noastră civilă trebuia să aibă loc pe data de 17, însă din cauza unor probleme cu actele nu am putut păstra acea dată. Am fost nevoiți să reorganizăm totul pe ultima sută de metri și să stabilim cununia pe data de 23. (…) Nu a existat nicio intenție de a vă anunța târziu sau de a alege această dată împotriva dumneavoastră”, a spus Alex Gîlcă.

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