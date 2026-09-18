Zina Dumitrescu, datorii de 17.000 de euro la azilul din Ghermănești: ”Nimeni din familia ei nu i-a mai plătit taxele”

Zina Dumitrescu, datorii de 17.000 de euro la azilul din Ghermănești: ”Nimeni din familia ei nu i-a mai plătit taxele”
Zina Dumitrescu a rămas datoare la azil
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Zina Dumitrescu, cunoscută drept „Mama Zina”, s-a stins din viață în urmă cu șapte ani, însă povestea ei continuă să ascundă detalii mai puțin știute. Designerul a murit în azilul din Ghermănești, acolo unde și-a petrecut ultimii ani de viață. În urma sa au rămas și datorii importante, pe care familia nu le-ar fi achitat nici până în prezent.

Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni în care a locuit creatoarea de modă, a dezvăluit că taxele lunare nu au mai fost plătite timp de aproximativ trei ani înainte de decesul acesteia. La vremea respectivă, costul șederii era de 2.500 de lei pe lună, iar suma restantă a ajuns, în cele din urmă, la aproximativ 17.000 de euro.

Potrivit directorului, fiul Zinei Dumitrescu o vizita rar și nu s-a ocupat de achitarea cheltuielilor. Cassian a mărturisit că a avut o relație apropiată cu designerul și că a încercat să-i facă ultimii ani mai frumoși. Fostele fotomodele pe care le-a lansat în lumea modei veneau uneori să o vadă, iar vizitele lor o bucurau.

În memoria „Mamei Zina”, directorul a ridicat chiar și o troiță în curtea azilului, unde aprinde o candelă și se roagă pentru sufletul ei.

„În ultimii trei ani de viață nimeni din familia Zinei Dumitrescu nu i-a mai plătit taxele la azil, atunci erau de 2.500 de lei lunar. Fiul ei a vizitat-o foarte rar, cred că nici el nu avea bani, nu se interesa de taxele ei, în ultima perioadă. Eu am ținut foarte mult la Zina Dumitrescu, ne-am și împrietenit, o mai răsfățam cu prăjituri, era o femeie deșteaptă și foarte plăcută la vorbă. Fostele ei fotomodele mai veneau să o vadă și ea tare se bucura că nu a fost uitată. În memoria Zinei Dumitrescu, am ridicat, aici, în curtea azilului de bătrâni, o troiță, unde seara ne rugăm pentru sufletul ei și aprindem candela.”, a spus Ion Cassian pentru Click.ro.

Sursa foto: Mediafax / Victor Ciupuliga

Zina Dumitrescu a murit pe 28 martie 2019, după ce fusese diagnosticată cu Alzheimer. Ion Cassian a povestit că s-a aflat lângă ea în momentul în care și-a dat ultima suflare. Designerul i-ar fi zâmbit și i-ar fi mulțumit înainte de a închide ochii.

„Eu am fost ultima persoană cu care a interacționat. Am fost alături de ea, de ceva vreme, fiindcă îi era din ce în ce mai rău și nu mai dorea să lupte cu boala. Poate, tocmai de aceea, în ziua decesului, am stat lângă Mama Zina și parcă presimțeam și eu că acela este sfârșitul! Am luat-o de mână și ea mi-a zâmbit, ca un semn! Mi-a spus mulțumesc și a închis ochii! Practic, a murit în brațele mele! Dumnezeu să o ierte.”, povestea Ion Cassian în trecut.

CITEȘTE ȘI: Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil

Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o: ”E cu plata la zi!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Remi și ispita Daniela, jocuri ”interzise” în piscină! Apropierea dintre ei a fost observată de toți colegii din vilă
Remi și ispita Daniela, jocuri ”interzise” în piscină! Apropierea dintre ei a fost observată de toți colegii din vilă
Mama lui Valerie Lungu, invitată la nunta fiicei sale printr-un mesaj pe WhatsApp: ”Fără să mă sune!”
Mama lui Valerie Lungu, invitată la nunta fiicei sale printr-un mesaj pe WhatsApp: ”Fără să mă sune!”
Cine este Tudor Gavrilă, tânărul de 20 de ani pentru care Irina Rimes i-a dat superblock lui Tudor Chirilă
Cine este Tudor Gavrilă, tânărul de 20 de ani pentru care Irina Rimes i-a dat superblock lui Tudor Chirilă
Nick Rădoi s-a oferit să plătească înmormântarea Mădălinei Apostol. Motivul pentru care a fost refuzat vehement
Nick Rădoi s-a oferit să plătească înmormântarea Mădălinei Apostol. Motivul pentru care a fost refuzat vehement
Ce i-a mărturisit Lorenzo ispitei Andrușca. Nattasha a rămas mută de uimire când a văzut imaginile
Ce i-a mărturisit Lorenzo ispitei Andrușca. Nattasha a rămas mută de uimire când a văzut imaginile
Grindeanu îl dinamitează pe premierul desemnat: Acest lucru nu poate fi iertat
Mediafax
Grindeanu îl dinamitează pe premierul desemnat: Acest lucru nu poate fi iertat
AI-ul era cât pe ce să pornească un război între China și SUA. Americanii erau pe punctul de a lansa o operațiune în forță asupra unei nave chineze
Gandul.ro
AI-ul era cât pe ce să pornească un război între China și SUA. Americanii erau pe punctul de a lansa o operațiune în forță asupra unei nave chineze
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din ambele capete
Adevarul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din ambele capete
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Fiul lui Dan Șucu, marchează pentru Rapid la câteva secunde după ce a intrat pe teren
Mediafax
Fiul lui Dan Șucu, marchează pentru Rapid la câteva secunde după ce a intrat pe teren
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce i-a spus soțul Mirelei Vaida când a început difuzarea Asia Express: „Să nu-i facem de râs”. Vedeta dezvăluie secretul unei căsnicii fericite, după 21 de ani de relație
Click.ro
Ce i-a spus soțul Mirelei Vaida când a început difuzarea Asia Express: „Să nu-i facem de râs”. Vedeta dezvăluie secretul unei căsnicii fericite, după 21 de ani de relație
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Digi 24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
Digi24
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
go4it.ro
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
AI-ul era cât pe ce să pornească un război între China și SUA. Americanii erau pe punctul de a lansa o operațiune în forță asupra unei nave chineze
Gandul.ro
AI-ul era cât pe ce să pornească un război între China și SUA. Americanii erau pe punctul de a lansa o operațiune în forță asupra unei nave chineze
ATENȚIE! Vrei să trimiți bani familiei?! TREBUIE SĂ ȘTII că vei fi... URMĂRIT!
Mediafax Italia
ATENȚIE! Vrei să trimiți bani familiei?! TREBUIE SĂ ȘTII că vei fi... URMĂRIT!
Nu e glumă! Cum poți cumpăra cu doar 25 de euro o vestă varianta Versace de 2.000 de euro?!
Mediafax Spania
Nu e glumă! Cum poți cumpăra cu doar 25 de euro o vestă varianta Versace de 2.000 de euro?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.