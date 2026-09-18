Zina Dumitrescu, datorii de 17.000 de euro la azilul din Ghermănești: ”Nimeni din familia ei nu i-a mai plătit taxele”

Zina Dumitrescu, cunoscută drept „Mama Zina”, s-a stins din viață în urmă cu șapte ani, însă povestea ei continuă să ascundă detalii mai puțin știute. Designerul a murit în azilul din Ghermănești, acolo unde și-a petrecut ultimii ani de viață. În urma sa au rămas și datorii importante, pe care familia nu le-ar fi achitat nici până în prezent.

Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni în care a locuit creatoarea de modă, a dezvăluit că taxele lunare nu au mai fost plătite timp de aproximativ trei ani înainte de decesul acesteia. La vremea respectivă, costul șederii era de 2.500 de lei pe lună, iar suma restantă a ajuns, în cele din urmă, la aproximativ 17.000 de euro.

Potrivit directorului, fiul Zinei Dumitrescu o vizita rar și nu s-a ocupat de achitarea cheltuielilor. Cassian a mărturisit că a avut o relație apropiată cu designerul și că a încercat să-i facă ultimii ani mai frumoși. Fostele fotomodele pe care le-a lansat în lumea modei veneau uneori să o vadă, iar vizitele lor o bucurau.

În memoria „Mamei Zina”, directorul a ridicat chiar și o troiță în curtea azilului, unde aprinde o candelă și se roagă pentru sufletul ei.

„În ultimii trei ani de viață nimeni din familia Zinei Dumitrescu nu i-a mai plătit taxele la azil, atunci erau de 2.500 de lei lunar. Fiul ei a vizitat-o foarte rar, cred că nici el nu avea bani, nu se interesa de taxele ei, în ultima perioadă. Eu am ținut foarte mult la Zina Dumitrescu, ne-am și împrietenit, o mai răsfățam cu prăjituri, era o femeie deșteaptă și foarte plăcută la vorbă. Fostele ei fotomodele mai veneau să o vadă și ea tare se bucura că nu a fost uitată. În memoria Zinei Dumitrescu, am ridicat, aici, în curtea azilului de bătrâni, o troiță, unde seara ne rugăm pentru sufletul ei și aprindem candela.”, a spus Ion Cassian pentru Click.ro.

Zina Dumitrescu a murit pe 28 martie 2019, după ce fusese diagnosticată cu Alzheimer. Ion Cassian a povestit că s-a aflat lângă ea în momentul în care și-a dat ultima suflare. Designerul i-ar fi zâmbit și i-ar fi mulțumit înainte de a închide ochii.

„Eu am fost ultima persoană cu care a interacționat. Am fost alături de ea, de ceva vreme, fiindcă îi era din ce în ce mai rău și nu mai dorea să lupte cu boala. Poate, tocmai de aceea, în ziua decesului, am stat lângă Mama Zina și parcă presimțeam și eu că acela este sfârșitul! Am luat-o de mână și ea mi-a zâmbit, ca un semn! Mi-a spus mulțumesc și a închis ochii! Practic, a murit în brațele mele! Dumnezeu să o ierte.”, povestea Ion Cassian în trecut.

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