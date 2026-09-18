Miley Cyrus dezvăluie ultima conversație pe care a avut-o cu Dolly Parton. Ce i-a spus artista înainte să moară

Miley Cyrus a vorbit despre ultima conversație pe care a avut-o cu Dolly Parton înainte de moartea legendarei artiste. Cântăreața, care era fina lui Parton, a dezvăluit despre ce au discutat și a rememorat câteva dintre sfaturile primite de-a lungul anilor de la cea pe care o numea cu afecțiune „mătușa Dolly”.

Într-un interviu acordat lui Zane Lowe pentru Apple Music, Miley Cyrus a povestit că, în ultima conversație pe care a avut-o cu Dolly Parton, i-a vorbit acesteia despre noul său album, potrivit People.

„Ultima dată când am vorbit, îi povesteam despre acest album”, a dezvăluit Miley.

Artista a explicat că relația dintre ele a fost una specială tocmai pentru că aveau personalități și perspective diferite.

„Eram foarte diferite și cred că asta ne făcea perfecte una pentru cealaltă”, a spus Miley Cyrus.

Sfaturile primite de Miley Cyrus de la Dolly Parton

Miley a povestit că unul dintre lucrurile pe care le-a învățat de la Dolly Parton a fost modul în care un artist poate construi o imagine scenică fără să își piardă autenticitatea.

Potrivit cântăreței, Dolly avea o personalitate scenică foarte bine definită, dar aceasta nu o împiedica să fie autentică în viața de zi cu zi.

Miley și-a amintit și reacția nașei sale după ce aceasta a văzut-o interpretând piesa „The End of the World” în emisiunea lui David Letterman. În timpul momentului artistic, Miley a început să plângă, iar Dolly a vrut ulterior să afle motivul.

Cântăreața i-a explicat că piesa avea o încărcătură emoțională puternică pentru ea, iar Parton i-a oferit un sfat legat de rolul unui artist în raport cu publicul.

Potrivit lui Miley, Dolly considera că muzica trebuie să le ofere oamenilor o formă de evadare și că artistul nu trebuie neapărat să trăiască pe scenă fiecare emoție pe care o transmite printr-un cântec. Miley a precizat însă că Dolly îi aprecia sensibilitatea și că nu încerca să o transforme într-o copie a sa.

Miley Cyrus și Dolly Parton au avut o relație apropiată

Dolly Parton a fost nașa lui Miley Cyrus și a avut un rol important în viața și cariera acesteia încă din copilărie. Cele două au colaborat de mai multe ori de-a lungul anilor. Dolly a apărut inclusiv în serialul „Hannah Montana”, în care interpreta o versiune fictivă a nașei personajului jucat de Miley.

De asemenea, cele două artiste au cântat împreună în numeroase ocazii, iar Miley a vorbit frecvent despre influența pe care Dolly a avut-o asupra sa atât pe plan personal, cât și profesional.

Dolly Parton a murit pe 25 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul.

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