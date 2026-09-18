Kim Kardashian, pe mâna medicilor. Vedeta suferă de aceeași boală care i-a răpus tatăl

Kim Kardashian, pe mâna medicilor. Vedeta suferă de aceeași boală care i-a răpus tatăl
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Kim Kardashian la spital/ sursa foto: social media
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Kim Kardashian trece prin momente dificile. Ea a ajuns de urgență la spital, pentru că se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Aceasta a dezvăluit că suferă de aceeași boală care i-a răpus tatăl, în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Kim Kardashian a ajuns pe mâna medicilor. Specialiștii au diagnosticat-o cu esofagită, afecțiune pe care a avut-o și tatăl ei, Robert Kardashian. El a murit din cauza acestei boli în anul 2003.

Speriată, vedeta s-a hotărât să facă mai multe investigații. Anunțul a fost făcut de ea pe patul de spital. Alături îi este mama, care nu și-a putut stăpâni lacrimile. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Kim Kardashian/ sursa foto: social media

Kim Kardashian/ sursa foto: social media

Kim Kardashian, pe mâna medicilor

Internată în spital, Kim a împărtășit totul cu fanii ei. Imediat după ce a aflat că suferă de esofagită, a făcut dezvăluirea în mediul online. Vedeta nu este străină de această afecțiune, pentru că în anul 2003, omul de afaceri Robert Kardashian, a murit în urma aceleiași probleme de sănătate.

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Până în acest moment, miliardara nu a explicat dacă boala este în fază incipientă sau avansată. Cu toate acestea, Kardashian este serios afectată, pentru că a apărut într-un alt videoclip plângând. Familia îi este alături, în special mama ei, care nu a putut să vorbească despre asta, a izbucnit în lacrimi și a afirmat: „Nu pot, îmi vine să plâng”.

Tatăl lui Kim a avut cancer la esofag

Cele două afecțiuni par asemănătoare, însă sunt complet diferite. Tatăl lui Kim, Robert Kardashian, suferea de cancer la esofag. El a murit la doar opt săptămâni după ce a primit diagnosticul, în data de 30 septembrie 2003, la vârsta de 59 de ani. Pe de altă parte, bruneta are esofagită, ceea ce înseamnă că mucoasa esofagului este inflamată și necesită tratament.

Familia Kardashian a fost deschisă de-a lungul timpului și a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat tatăl lor. Mai mult decât atât, din respect și în memoria lui Robert Kardashian, ele au deschis Centrul Robert G. Kardashian pentru Sănătatea Esofagiană al UCLA. Scopul lor este să salveze cât mai multe vieți, chiar dacă în cazul tatălui lor nu s-a mai putut face nimic.

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