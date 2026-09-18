Snoop Dogg a cântat la o nuntă armenească, iar imaginile s-au răspândit în toată lumea. Cine sunt mirii care au ”spart” o avere pentru doar 5 melodii

Nunțile luxoase ale vedetelor și miliardarilor au ajuns să fie adevărate spectacole, iar mirii care își doresc o petrecere memorabilă sunt dispuși să scoată din buzunare sume impresionante pentru a le oferi invitaților o experiență pe care să nu o uite prea curând. Dacă la nunta lui Kim Kardashian a cântat Andrea Bocelli, iar la evenimentele organizate de familii extrem de bogate din India au fost aduse staruri internaționale precum Rihanna, o nuntă recentă din Beverly Hills a reușit să atragă atenția printr-un alt nume uriaș din industria muzicală.

Este vorba despre rapperul american Snoop Dogg, care a urcat pe scenă în cadrul unei petreceri de nuntă armenești organizate într-unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Beverly Hills. Apariția artistului a fost o surpriză pentru invitați, iar imaginile filmate în timpul petrecerii au ajuns rapid în mediul online.

Snoop Dogg a cântat la o nuntă exclusivistă din Beverly Hills

Evenimentul i-a avut în centrul atenției pe Vahe Tchaghlassian și Kristina, un cuplu care a ales să își celebreze căsătoria într-un decor spectaculos, la Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel. Locația este una dintre cele mai cunoscute proprietăți de lux din Beverly Hills și a găzduit de-a lungul timpului numeroase evenimente importante.

Petrecerea a fost organizată cu atenție la fiecare detaliu, însă momentul care a schimbat complet atmosfera a venit atunci când pe scenă și-a făcut apariția Snoop Dogg. Artistul, în vârstă de 54 de ani, a păstrat stilul care l-a consacrat și a apărut în fața invitaților purtând o ținută relaxată și ochelari de soare.

Rapperul nu a fost prezent doar pentru o apariție simbolică, ci a susținut un moment muzical în cadrul petrecerii. Printre piesele interpretate s-au numărat melodii cunoscute din repertoriul său, iar invitații au profitat din plin de ocazie pentru a dansa și a filma momentul.

Printre piesele pe care s-a dansat în timpul petrecerii s-au aflat „Still D.R.E.” și „P.I.M.P.”, două dintre melodiile asociate cu imaginea și cariera lui Snoop Dogg. În scurt timp, înregistrările de la nuntă au început să circule pe rețelele de socializare, unde au atras numeroase reacții.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Rene Zadori (@rene.zadori)

Cine sunt mirii care au avut parte de un asemenea spectacol

Mirele, Vahe Tchaghlassian, este un antreprenor american de origine armeană. Familia sa este cunoscută în mediul de afaceri din Statele Unite, tatăl său fiind asociat cu fondarea American Tire Depot, un important lanț de magazine specializate în anvelope și servicii auto.

Astfel, nunta celor doi a reunit nu doar familia și apropiații, ci și numeroși invitați care au avut parte de o petrecere organizată la un nivel extrem de ridicat. Alegerea locației, decorul și momentul artistic pregătit pentru invitați au transformat evenimentul într-unul despre care s-a vorbit intens pe internet.

Unul dintre cele mai comentate aspecte a fost, însă, costul presupus al recitalului lui Snoop Dogg. În mediul online au apărut informații potrivit cărora rapperul ar fi primit aproximativ un milion de dolari pentru interpretarea a cinci melodii în cadrul petrecerii.

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