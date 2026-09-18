Mașină de poliție versus BMW. O scenă desprinsă din filme, pe linia de tramvai

O scenă desprinsă din filme s-a petrecut pe o stradă din Capitală. O mașină de poliție a mers pe contrasens, iar șoferul unui BMW a fost nevoit să facă slalom cu spatele. Ba mai mult, a ajuns pe linia de tramvai, însă norocul a făcut să depășească mijlocul de transport…milimetric.

Un videoclip publicat în mediul online a devenit viral. Șoferul aflat pe șosea regulamentar a filmat cum două autoturisme erau pe linia de tramvai. Deși pentru bucureșteni nu este nimic neobișnuit, povestea se schimbă radical și asta pentru că unul dintre protagoniști era chiar un polițist.

Polițistul, aflat la volanul mașinii de serviciu, mergea pe contrasens, iar în fața lui se afla un BMW. Acesta a fost nevoit să meargă cu spatele, pentru a evita o tragedie. Numai că ceea ce a urmat pare desprins dintr-un film de acțiune și tot ce putem spune este că șoferul cu BMW-ul poate primi lejer un premiu.

O mașină de poliție a mers pe contrasens, iar un BMW a trebuit să facă slalom cu spatele

Dacă credeați că evenimentul rutier s-a încheiat ușor, ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că cei doi șoferi, cel al mașinii de poliție și cel al BMW-ului, se aflau pe linia de tramvai, nu putea să lipsească din ecuație nici mijlocul de transport în comun. Vatmanul s-a văzut deja într-o încurcătură, așa că a oprit la timp. Ceilalți șoferi, însă, mai aveau de trecut un hop.

Din videoclipul postat pe TikTok, se poate observa cum BMW-ul a mers cu spatele și a reușit să ocolească tramvaiul bucureștean milimetric. Putem spune că șoferul merită un premiu pentru spiritul de observație. Mașina de poliție a trecut și ea cu succes, însă nu s-a terminat aici. Aceștia au continuat pentru scurt timp cursa, iar în cale le-au ieșit și alte autoturisme, așa că au făcut slalom printre ele, până au ieșit ambii învingători.

Cum au reacționat utilizatorii

Videoclipul a adunat rapid reacții din partea utilizatorilor. Amuzați, aceștia au constatat că șoferul BMW-ului a fost mai perspicace, dar și că ambii conducători auto „se ceartă” pentru linia de tramvai.

„Două BMW-uri se ceartă pe linia pentru BMW”/ „Două tramvaie pe linia de BMW”/ „Bun, tată, bun a mers cu spatele mai bine decât poliția cu fața”, sunt doar câteva dintre comentarii.

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