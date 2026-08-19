Un accident grav s-a produs astăzi în București. Trei pietoni au fost loviți de un autoturism, iar impactul a avut un deznodământ tragic: un tânăr în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața. Celelalte două victime au fost transportate la spital.

Potrivit primelor informații transmise de Brigada Rutieră, accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 13:55 și s-a produs pe Șoseaua Gării Cățelu. Șoferul, un bărbat în vârstă de 43 de ani, circula dinspre Drumul Între Tarlale către Șoseaua Pantelimon. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, autoturismul a lovit trei pietoni. În urma impactului, unul dintre pietoni, în vârstă de 29 de ani, a murit. Celelalte două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

În zonă au fost instituite restricții de circulație pe ambele sensuri, iar polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Un alt accident grav, în Brașov

Un accident tragic a avut loc și în Brașov, în seara de 11 august. Un autoturism a ajuns pe trotuar, pe strada Mureșenilor, și a lovit trei pietoni. În urma impactului, două persoane au murit, iar o alta a fost transportată la spital. Potrivit polițiștilor, șoferul, un bărbat de 50 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare înainte ca mașina să ajungă pe trotuar.

Anchetele continuă în ambele cazuri pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-au produs accidentele.

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