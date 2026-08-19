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Mama polițistului mort în misiune s-a stins de dorul fiului. Alexandru era agent de poliție

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 12:06
Cătălin Rățoi, mama agentului Alexandru Rățoi, a murit/ sursă foto: social media
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Mama lui Alexandru Rățoi, polițistul care a murit la 26 de ani în misiune, a murit la câteva luni de la pierderea fiului. Femeia s-a îmbolnăvit imediat după ce și-a înmormântat copilul, iar în cele din urmă a fost răpusă de diagnostic. 

Accidentul în care agentul Alexandru Rățoi a murit a avut loc pe 29 martie 2024, într-o zi care trebuie să fie una obișnuită de patrulă. Agentul încerca să oprească o mașină pe drumul E85, însă un alt autoturism a intrat în depășire și l-a lovit în plin. Agentul a fost rănit grav și transportat la spitalul de urgență din Botoșani. Timp de aproape doi ani, tânărul de 26 de ani a urmat un program intens de recuperare, însă în luna martie s-a stins din viață pe patul de spital.

Alexandru Rățoi alături de mama sa, Cătălina, care s-a stins din viață recent/ sursă foto: social media

Mama lui Alexandru a murit la 6 luni de la pierderea fiului său

La numai 6 luni de la prima tragedie, o nouă nenorocire zdruncină familia tânărului. Cătălina Rățoi, mama lui Alexandru, a încetat din viață după o luptă crâncenă cu o boală incurabilă, declanșată de durerea imensă a pierderii suferite. Vestea tragică a îndurerat o țară întreagă. Atât sora Cătălinei, cât și tatăl lui Alexandru au transmis mesaje sfâșietoare în spațiul public.

„Peste pierderea unui copil, nu treci! Iar învățarea aceasta, de a continua sa exiști, de a găsi iar rostul și voința de a râde este diferita de la om la om. Mamele de îngeri învață sa trăiască cu durerea și dincolo de ea, plângând-și copilul….Un stupid accident, a schimbat destinul unei familii. Mereu, lângă Alexandru…Drum lin către îngeri, surioara, mea”, este mesajul sfâșietor al surorii sale.

„Drum lin către Ceruri, iubire”, a fost mesajul transmis de soțul femeii, tatăl lui Alexandru.

„Cătălina și-a găsit acum liniștea lângă îngerașul ei, Alexandru. Să fie amândoi în lumină și în pace, în brațele lui Dumnezeu. Drum lin către Cer, suflet drag!”, spune o altă cunoștință a familiei.

Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat

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