Mirela Vaida a răbufnit din nou la adresa Oanei Tomoiagă, la Asia Express: „Hai mai repede odată, că mă și enervez!”

Mirela Vaida a răbufnit din nou la adresa Oanei Tomoiagă, la Asia Express: „Hai mai repede odată, că mă și enervez!”
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Mirela Vaida, supărată pe Oana Tomoioaga / Sursa foto: Social media
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Participarea la „Asia Express” le-a pus la încercare pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două concurente au avut parte de o probă care, la prima vedere, părea ușor de îndeplinit, însă s-a transformat rapid într-o adevărată provocare. În cadrul unui ritual de nuntă, acestea au fost nevoite să verse o lacrimă, iar misiunea s-a dovedit mult mai dificilă decât anticipaseră.

Concurenții de la „Asia Express” au descoperit tradițiile locale înaintea unei nunți, iar una dintre cerințele ritualului s-a dovedit extrem de dificilă. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost nevoite să intre în pielea viitoarelor mirese și să demonstreze că pot respecta întocmai obiceiul, însă misiunea le-a dat mari bătăi de cap.

Motivul pentru care Mirela Vaida a certat-o pe Oana Tomoioaga

La început, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au privit cu optimism provocarea primită în cadrul competiției, convinse că emoțiile nu le vor pune probleme.

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Cele două au descoperit însă că, atunci când au trebuit să respecte tradiția din preajma nunții și să obțină o lacrimă, nu și-au mai putut controla atât de ușor reacțiile. Ajunse în fața miresei și puse să ducă ritualul la capăt, concurentele s-au lovit de o situație mult mai complicată decât anticipaseră.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au încercat să intre în atmosfera cerută de obiceiul local și au interpretat un cântec trist, în speranța că emoția le va face să lăcrimeze. Strategia nu a dat însă rezultatele așteptate, iar ochii lor au rămas uscați.

Văzând că momentul se complică, Mirela a încercat să o convingă pe partenera sa să își lase emoțiile să iasă la suprafață și să verse, în cele din urmă, lacrima de care aveau nevoie pentru a încheia proba.

Oana Tomoiagă: Ne-am pus în genunchi acolo, un cântec emoționant

Mirela Vaida: Gata, zic, am o bocitoare aici. Ea la toate înmormântările din sat merge, ea plânge de zici că e nevasta mortului

Oana Tomoiagă: Ideea este că a început ritualul și noi două nu plângeam.

Mirela Vaida: M-am și enervat, plângi odată că stăm aici de 100 de ani. Hai mai repede odată, că mă și enervez! Toată ziua bocești (…) Plângi odată, hai odată, că ne întrec și bărbații la plâns (…) Enervează-mă să plâng de nervi (…) Oano, plânge odată, pierdem de la niște lacrimi? (…) Ia, Oano, și plângi că nu știu ce îți fac.

Mirela Vaida și Oana Tomoioaga / Sursa foto: Social media

Mirela şi Oana au trecut de la plâns la râs

În loc ca momentul să se transforme într-o scenă emoționantă, atmosfera a devenit rapid una de-a dreptul savuroasă. Mirela Vaida a ținut să-i transmită Oanei, într-o notă ironică, că îi va rămâne în memorie faptul că nu a reușit să verse lacrima necesară pentru ritual. Numai că presiunea și încercările repetate de a plânge au avut exact efectul opus: cele două au ajuns să râdă copios.

Oana Tomoiagă a recunoscut, la rândul ei, că starea pe care o avea în acel moment era departe de cea potrivită pentru a lăcrima. În loc să fie cuprinsă de tristețe, situația i s-a părut atât de amuzantă încât cu greu și-a putut stăpâni râsul.

„Nu știam cum să îmi dau părul pe față că îmi venea să râd”, a spus Oana Tomoiagă.

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