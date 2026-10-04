Ce handicap au primit Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu la Asia Express: „Sunt grele”

Ce handicap au primit Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu la Asia Express: „Sunt grele”
Galerie Foto 5
Loredana Chivu și Ana Mocanu/ sursa foto: captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost la un pas de eliminare. Cryptexul a fost verde, așa că au început o nouă etapă în China. Bineînțeles că nu puteau să rămână în competiție fără un handicap menit să le îngreuneze probele. 

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au mai primit o șansă la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cele două trebuie să facă față probelor cu un handicap.

Irina Fodor le-a pregătit la începutul cursei două pălării tradiționale, împodobite cu zorzoane care nu sunt deloc ușoare. Cu toate acestea, ele s-au bucurat că nu este vorba despre un șarpe sau robot. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce handicap au primit Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu la Asia Express

Cele două au mărturisit că au fost curioase să afle cu ce handicap vor porni în noua etapă din China. Tot ce sperau era să nu fie un șarpe sau un robot și au avut noroc.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Loredana Chivu: Să nu fie vreun șarpe, ce poate să fie?

Ana Maria Mocanu: Nu e șarpe, seamănă cu robotul.

Loredana Chivu: Și cum mergem noi cu robotul? (…) Sper să nu fie ceva foarte rău.

Ana Maria Mocanu: Toată ziua m-am gândit cu Lore ce handicap poate să fie.

Acestea au primit două pălării tradiționale pe care trebuie să le poarte pe tot parcursul cursei, în afară de orele de somn. Atunci când ajung la cazare, își pot da accesoriile jos, dar până atunci sunt nevoite să le poarte indiferent de probă. Loredana și Ana s-au bucurat, mai ales că arătau bine, însă au recunoscut că sunt destul de grele.

„Două pălării, ca să le zic așa, tradiționale, imense, cu toate zdrăngănelele (…) Sunt frumoase, dar sunt destul de grele”, a spus Loredana Chivu.

Handicapul Loredanei Chivu și Anei Mocanu/ sursa foto: captură video Antena 1

Handicapul Loredanei Chivu și Anei Mocanu/ sursa foto: captură video Antena 1

Cheloo s-a amuzat de handicapul colegelor

În timp ce ceilalți concurenți aflați la careu se întrebau cum se vor descurca fetele, în special la autostop, Cheloo s-a amuzat de situație. El a avut o replică savuroasă.

„Loredana și cu Ana primesc două turnulețe de periferie București, asta ca să ne amuzăm și noi puțin”, a afirmat Cheloo.

VEZI ȘI: Singura echipă care nu s-a bucurat în momentul în care Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost salvate de la eliminare, azi-noapte, la Asia Express

Adio, prietenie! Jignită de colega ei la Asia Express, Ana-Maria Mocanu dă din casă: A dezvăluit ce făcea Loredana Chivu în tinerețe, pentru bani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”
Andra Volos și Lele, gata de luna de miere! Ce destinație au ales ce doi: „Explorăm cât putem de mult”
Viața lui Cheloo s-a schimbat complet după mutarea la Breaza! Motivul pentru care refuză să revină în București
Viața lui Cheloo s-a schimbat complet după mutarea la Breaza! Motivul pentru care refuză să revină în București
Cine este Cornel Sorian, fostul soț al Mirelei Retegan și tatăl Mayei! Ce relație au cei doi după aproape 20 de ani de la despărțire
Cine este Cornel Sorian, fostul soț al Mirelei Retegan și tatăl Mayei! Ce relație au cei doi după aproape 20 de ani de la despărțire
Organizatorii turneului Ian și Azteca rup colaborarea cu artiștii după incidentul de la concertul din București: „Hip Hop Takeovers se retrage”
Organizatorii turneului Ian și Azteca rup colaborarea cu artiștii după incidentul de la concertul din București: „Hip Hop Takeovers se retrage”
Irina, mesaj cu subînțeles pentru amanta lui Meko! Ce a deranjat-o pe soția luptătorului
Irina, mesaj cu subînțeles pentru amanta lui Meko! Ce a deranjat-o pe soția luptătorului
BOMBA momentului! Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore după scandalul de la Arenele Romane
Mediafax
BOMBA momentului! Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore după scandalul de la Arenele Romane
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Adevarul
Un local de cartofi prăjiți a devenit coșmarul unui cartier din Amsterdam. Turiștii au format cozi atât de mari încât cazul a ajuns în instanță
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
INCREDIBIL! Cum a reușit un câine jucăuș să-i provoace stăpânului său o PAGUBĂ de 112.000 de euro
Mediafax
INCREDIBIL! Cum a reușit un câine jucăuș să-i provoace stăpânului său o PAGUBĂ de 112.000 de euro
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
Click.ro
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
Digi24
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
go4it.ro
Figure și-a topit roboții într-o cuvă cu oțel lichid. Ideea a venit chiar de la Terminator
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
Gandul.ro
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.