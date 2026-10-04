Ce handicap au primit Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu la Asia Express: „Sunt grele”

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost la un pas de eliminare. Cryptexul a fost verde, așa că au început o nouă etapă în China. Bineînțeles că nu puteau să rămână în competiție fără un handicap menit să le îngreuneze probele.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au mai primit o șansă la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cele două trebuie să facă față probelor cu un handicap.

Irina Fodor le-a pregătit la începutul cursei două pălării tradiționale, împodobite cu zorzoane care nu sunt deloc ușoare. Cu toate acestea, ele s-au bucurat că nu este vorba despre un șarpe sau robot. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce handicap au primit Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu la Asia Express

Cele două au mărturisit că au fost curioase să afle cu ce handicap vor porni în noua etapă din China. Tot ce sperau era să nu fie un șarpe sau un robot și au avut noroc.

Loredana Chivu: Să nu fie vreun șarpe, ce poate să fie? Ana Maria Mocanu: Nu e șarpe, seamănă cu robotul. Loredana Chivu: Și cum mergem noi cu robotul? (…) Sper să nu fie ceva foarte rău. Ana Maria Mocanu: Toată ziua m-am gândit cu Lore ce handicap poate să fie.

Acestea au primit două pălării tradiționale pe care trebuie să le poarte pe tot parcursul cursei, în afară de orele de somn. Atunci când ajung la cazare, își pot da accesoriile jos, dar până atunci sunt nevoite să le poarte indiferent de probă. Loredana și Ana s-au bucurat, mai ales că arătau bine, însă au recunoscut că sunt destul de grele.

„Două pălării, ca să le zic așa, tradiționale, imense, cu toate zdrăngănelele (…) Sunt frumoase, dar sunt destul de grele”, a spus Loredana Chivu.

Cheloo s-a amuzat de handicapul colegelor

În timp ce ceilalți concurenți aflați la careu se întrebau cum se vor descurca fetele, în special la autostop, Cheloo s-a amuzat de situație. El a avut o replică savuroasă.

„Loredana și cu Ana primesc două turnulețe de periferie București, asta ca să ne amuzăm și noi puțin”, a afirmat Cheloo.

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