Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit o nouă provocare care îți va testa atenția și capacitatea de observație.

Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit astfel încât ecuația greșită 7 + 4 = 3 să devină corectă. Crezi că poți găsi soluția?

Test de inteligență | 7 + 4 = 3 este greșit

La prima vedere, exercițiul pare simplu de rezolvat. Cu toate acestea, mulți se împotmolesc din cauza regulii principale: ai voie să muți doar un singur chibrit. Astfel de puzzle-uri sunt concepute pentru a pune la încercare gândirea logică, concentrarea și atenția la detalii, fiind în același timp o modalitate distractivă de a-ți antrena mintea.

Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Provocarea pornește de la egalitatea 7 + 4 = 3, care este evident incorectă. Sarcina ta este să o transformi într-o ecuație matematică validă folosind o singură mutare, fără să adaugi sau să elimini vreun băț de chibrit.

Dacă ai analizat toate variantele și încă nu ai descoperit răspunsul, nu-ți face griji. Mai jos găsești soluția corectă a acestui test de inteligență.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 8 + 6 = 18