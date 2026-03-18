Un tânăr de 16 ani din Vaslui şi-a ucis prietenul abia venit din Germania. De necrezut ce a făcut imediat după

Un adolescent de 16 ani din comuna Bunești–Averești, județul Vaslui, este acuzat că a ucis un tânăr de 24 de ani, venit recent din Germania pentru a-și vizita familia. Incidentul s-a petrecut în timpul unei petreceri organizate în cinstea întoarcerii victimei.

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 24 de ani era apropiat de tatăl minorului, iar cei doi au decis să organizeze un grătar la care au invitat încă trei persoane. Atmosfera s-a degradat pe fondul consumului ridicat de alcool.

Un tânăr de 16 ani din Vaslui şi-a ucis prietenul abia venit din Germania

Martorii susțin că, la un moment dat, adolescentul și victima au plecat împreună să cumpere băuturi și alimente. Pentru că fiul său întârzia, tatăl minorului a pornit în căutarea lor și a descoperit trupul neînsuflețit al tânărului la aproximativ 50 de metri de locuință, alertând imediat autoritățile.

Primele date ale anchetei indică faptul că victima, pe nume Lucian, ar fi fost agresată de către minorul de 16 ani.

„Inculpatul, gândindu-se că, dacă victima nu a murit, l-ar putea denunța la poliție, a revenit la locul agresiunii și a dat foc hainelor bărbatului, cu scopul de a șterge orice urmă.”, a declarat procurorul Ingrid Botezatu.

De necrezut ce a făcut imediat după

După comiterea faptei, minorul s-a dus la o vecină cunoscută pentru practicile de ghicit, căreia i-a mărturisit ce a făcut și i-a cerut sprijin.

„Mi-a zis: ‘Am venit să-mi dai în cărți, pentru că eu cred că mă duc la pușcărie.’ I-am zis: ‘Nu mai vorbi prostii, ieși afară’. Nu l-am crezut absolut deloc, pentru că nu îl bănuiam în stare de așa ceva.”, a relatat femeia.

Ulterior, adolescentul a mers la locuința mamei sale, care a intrat în stare de șoc la aflarea celor întâmplate. Polițiștii l-au găsit acolo și l-au reținut, după ce familia a anunțat autoritățile despre prezența lui.

Pentru fapta comisă, minorul riscă o pedeapsă severă. Presa locală notează că adolescentul, pe nume Gabriel, ar fi avut antecedente, fiind cunoscut în comunitate pentru furturi din locuințele vecinilor în anii anteriori.

