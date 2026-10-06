De ce Irina Vasilcan nu a participat la înmormântarea fostului arbitru Gheorghe Moldovan: „Am fost pusă într-o situație”

Gheorghe Moldovan a fost condus pe ultimul drum, însă printre cei care au lipsit de la ceremonie s-a numărat chiar soția lui. Irina Vasilcan a spus că și-ar fi dorit să fie acolo și că, până aproape de momentul înmormântării, planul era cu totul altul. Ceva s-a schimbat însă în ultimul moment, iar femeia a fost nevoită să ia o decizie care nu i-a fost deloc ușoară.

Gheorghe Moldovan a murit la vârsta de 30 de ani, iar zilele trecute familia și apropiații s-au strâns pentru a-i spune adio. Irina nu a lipsit însă complet din peisaj. Ea a spus că a fost la priveghi și că a încercat să dea o mână de ajutor în acele zile grele. Doar că ziua înmormântării a venit cu o răsturnare de situație.

De ce a lipsit soția lui Gheorghe Moldovan de la înmormântare

Soția lui Gheorghe Moldovan a spus a vrut să participe la ceremonie împreună cu cele două fetițe, dar că nu s-a mai putut. Irina a mărturisit că părinții s-ar fi temut pentru siguranța acesteia și, în același timp, pentru starea emoțională a copiilor. Iar ceea ce a cântărit cel mai mult a fost teama că momentul ar putea deveni extrem de tensionat.

„Am fost la priveghi, am fost acasă la el. Două zile am fost prezentă, nu non-stop, dar am încercat să mă implic cu cât am putut. Poate puteam mai mult, dar am încercat să mă implic. Fetițele nu au fost la priveghi, îmi doream să fiu în ziua înmormântării cu ele.

Până în ultima secundă i-am spus familiei lui că voi fi la înmormântare cu ele, dar în ziua înmormântării am fost pusă într-o situație, din cauza căreia nu am putut fi prezentă, nici eu, nici fetițele. Familia mea, cumva, a considerat că viața mea este în pericol și sănătatea mentală a copiilor, traumele pe care deja le-au primit, sunt prea mult să ducă și înmormântarea unde toți plâng, strigă, sau mă acuză pe mine de moartea lui Gheorghe”, a declarat Irina Vasilcan, în podcastul Monolog.

„Nu am auzit nicio acuzație de la ei”

În poveste apare însă și un detaliu care schimbă puțin perspectiva. Irina a spus că, în ciuda temerilor familiei sale, nu a simțit că rudele lui Gheorghe ar fi tratat-o drept vinovată pentru tragedie. Femeia a declarat că nu a primit reproșuri din partea familiei lui și că relația cu apropiații acestuia a rămas una pașnică.

„Am simțit că nu am fost judecată de ei pe cât vorbește toată lumea. Nu am auzit nicio acuzație de la ei la adresa mea”, a declarat Irina Vasilcan.

Chiar dacă a lipsit de la înmormântare, Irina nu a vrut ca fetițele să rămână fără un ultim rămas-bun. După ceremonie, femeia a mers împreună cu cele mici la locul de veci al lui Gheorghe Moldovan. De această dată, fără mulțimea adunată la funeralii și fără presiunea unui moment în care emoțiile puteau să explodeze.

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