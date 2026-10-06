Val de nemulțumiri după o declarație a lui Donald Trump despre războiul cu Iranul: „Să distrugă Los Angeles, să distrugă San Diego. Este un preț foarte mic de plătit”

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat reacții dure după o declarație făcută în timpul unui miting electoral din Nebraska, în care a sugerat că Iranul ar putea „distruge” Los Angeles și San Diego.

Donald Trump a făcut declarațiile luni, 5 octombrie, în timpul unui miting desfășurat în Grand Island, Nebraska, unde le-a cerut susținătorilor să participe la alegerile pentru Congres din noiembrie.

Donald Trump, despre Iran: „Să distrugă Los Angeles”

În timpul discursului, președintele american a vorbit despre războiul cu Iranul și despre efectele economice ale conflictului, inclusiv asupra prețurilor la carburanți.

Trump a susținut că acestea reprezintă un preț mic de plătit pentru siguranța Statelor Unite și a lumii, înainte de a face afirmația care a stârnit controverse, potrivit Los Angeles Times.

„Este un preț mic de plătit pentru a menține lumea în siguranță, pentru a menține țara noastră în siguranță. Pot distruge un oraș. Să distrugă Los Angeles, să distrugă San Diego. Este un preț foarte mic de plătit”, a declarat Donald Trump.

Publicul prezent la miting a aplaudat după declarație. Los Angeles Times notează că Iranul nu este considerat în prezent capabil să efectueze un atac cu rachete balistice asupra teritoriului continental al Statelor Unite. În martie, autoritățile din California au fost avertizate cu privire la posibilitatea unui atac surpriză cu drone în contextul conflictului, însă surse citate de publicație au precizat atunci că nu existau informații credibile privind o asemenea amenințare.

Reacții dure după declarația lui Donald Trump

Declarația lui Trump a provocat rapid reacții din partea oficialilor din California. Guvernatorul Gavin Newsom l-a acuzat pe președinte că sugerează că adversarii Statelor Unite ar trebui să atace Los Angeles și San Diego și l-a descris drept „periculos”.

Primarul din San Diego, Todd Gloria, a reacționat la rândul său.

„San Diego nu este o victimă colaterală. Nu suntem dispensabili. Și nu vom fi niciodată «un preț mic de plătit»”, a transmis acesta.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a condamnat de asemenea afirmațiile președintelui.

Statele Unite se află de peste șapte luni într-un conflict militar cu Iranul. Operațiunile au început la sfârșitul lunii februarie, iar Administrația Trump a folosit în ultimele luni mai multe formulări pentru a descrie confruntarea, deși președintele însuși a numit-o în repetate rânduri „război”.

Conflictul a afectat piețele energetice și a contribuit la creșterea prețurilor carburanților în Statele Unite, pe fondul perturbării transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz.

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