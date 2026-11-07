Tragedie în Polonia! Cel puțin șase morți și 15 răniți, după un atac armat în centrul Cracoviei

Tragedie în Polonia! Cel puțin șase morți și 15 răniți, după un atac armat în centrul Cracoviei
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Sursa foto: Profimedia
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Șase persoane au murit și alte 15 au fost rănite, sâmbătă după ce un bărbat a deschis focul asupra trecătorilor din centrul orașului Cracovia din Polonia. Atacatorul, un cetățean polonez, a fost împușcat și reținut de polițiști, iar autoritățile încearcă să stabilească motivul atacului.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 15:00 (16:00, ora României), în Piața Centrală, una dintre cele mai vizitate zone turistice ale Cracoviei. Potrivit Euronews, bărbatul a intrat cu un autoturism în piață și a început să tragă la întâmplare asupra oamenilor.

La fața locului au intervenit numeroase echipaje de poliție și ambulanțe, fiind mobilizat inclusiv un elicopter medical. Zona din apropierea Bazilicii Sfânta Maria a fost izolată de forțele de ordine.

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Sursa foto: Profimedia

Atacatorul din Cracovia este cetățean polonez

Poliția a confirmat că bărbatul care a deschis focul este cetățean polonez. Acesta nu avea asupra sa documente în momentul reținerii, însă anchetatorii au reușit să îi stabilească identitatea.

Atacatorul purta îmbrăcăminte de tip militar și folosea arme de tip militar. În autoturismul său au fost descoperite și alte arme, ridicate ulterior de anchetatori.

În timpul intervenției, acesta a tras asupra agenților, iar forțele de ordine au ripostat. Doi polițiști au fost răniți în timpul schimbului de focuri. Suspectul a fost rănit și transportat la spital, unde se află sub supraveghere medicală.

Sursa foto: Profimedia

Ce transmit autoritățile

Autoritățile au respins informațiile apărute pe rețelele sociale despre existența unui al doilea atacator și au precizat că nu mai caută alți suspecți.

Potrivit ministrului polonez de Interne, Marcin Kierwiński, unul dintre agenți a suferit o rană prin împușcare, iar celălalt a fost lovit de trei gloanțe și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Premierul Donald Tusk a anunțat că primește permanent informații despre situația din Cracovia și că poliția investighează toate circumstanțele atacului.

La rândul său, președintele Karol Nawrocki a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele și familiile acestora. Deocamdată, motivul atacului nu este cunoscut.

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