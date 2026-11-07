(P) Ce ar spune Marcus Aurelius dacă te-ar vedea stând cinci ore pe TikTok? Lecția veche de 2.000 de ani despre dependența de telefon

Te trezești și primul lucru pe care îl faci este să verifici telefonul. Intri pe TikTok pentru câteva minute, dar te trezești o oră mai târziu urmărind videoclipuri pe care nici măcar nu le mai ții minte. Notificările, mesajele și rețelele sociale au devenit parte din rutina zilnică a miliarde de oameni. Dar ce ar spune despre această dependență Marcus Aurelius, împăratul roman care a scris despre autocontrol, disciplină și libertatea minții? Ideile sale, consemnate în urmă cu aproape 2.000 de ani în „Meditații”, par surprinzător de actuale în epoca smartphone-urilor.

Marcus Aurelius nu avea TikTok, dar cunoștea foarte bine problema tentațiilor

Marcus Aurelius a condus Imperiul Roman între anii 161 și 180 d.Hr., într-o perioadă marcată de războaie, epidemii și tensiuni politice. Deși era unul dintre cei mai puternici oameni ai lumii antice, împăratul considera că adevărata putere nu constă numai în controlul asupra altora, ci și în capacitatea de a-ți conduce propriile gânduri și acțiuni.

Volumul „Meditații” de Marcus Aurelius, inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera, aduce în atenția cititorilor reflecțiile unui conducător preocupat de disciplină, atenție și folosirea înțeleaptă a timpului. Descoperă și tu ideile împăratului filosof și începe să privești altfel relația dintre timpul tău și lucrurile care îți solicită permanent atenția!

În prezent, una dintre cele mai mari provocări pentru autocontrol este telefonul mobil. Aplicațiile sunt concepute pentru a ne capta atenția, iar fluxurile nesfârșite de conținut ne încurajează să continuăm să derulăm ecranul, chiar și atunci când intenționam să petrecem doar câteva minute online.

Marcus Aurelius nu putea anticipa existența algoritmilor, a notificărilor sau a videoclipurilor scurte. Totuși, filosofia sa oferă o perspectivă interesantă asupra felului în care oamenii reacționează la stimuli și asupra dificultății de a rezista impulsurilor.

În cartea a II-a, secțiunea 7 din „Meditații”, împăratul își amintește că trebuie să nu se lase distras de lucrurile exterioare și să își păstreze timpul necesar pentru a învăța ceva valoros. Este o observație care poate fi aplicată, prin analogie, obiceiului contemporan de a verifica telefonul de zeci de ori pe zi, fără un scop precis.

De ce nu ne putem opri din scrollat? Mecanismul care ne ține lipiți de ecran

Una dintre caracteristicile platformelor precum TikTok, Instagram sau YouTube Shorts este faptul că utilizatorul nu știe exact ce videoclip va apărea în continuare. Următorul conținut poate fi amuzant, surprinzător, emoționant sau complet neinteresant.

Volumul „Meditații” de Marcus Aurelius, inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera, aduce în atenția cititorilor reflecțiile unui conducător preocupat de disciplină, atenție și folosirea înțeleaptă a timpului. Descoperă și tu ideile împăratului filosof și începe să privești altfel relația dintre timpul tău și lucrurile care îți solicită permanent atenția!

Această alternanță între recompense atractive și conținut banal poate încuraja continuarea navigării. Recomandările personalizate, redarea automată și derularea infinită reduc, în același timp, momentele în care utilizatorul trebuie să ia o decizie conștientă pentru a continua.

În psihologia comportamentală, recompensele imprevizibile reprezintă un mecanism important în învățarea și menținerea anumitor comportamente. Totuși, utilizarea intensă a unei aplicații nu echivalează automat cu o dependență clinică.

Pentru Marcus Aurelius, problema fundamentală ar fi fost, probabil, pierderea controlului asupra propriilor alegeri. În cartea a IV-a, secțiunea 2 din „Meditații”, filosoful își recomandă să nu acționeze fără un scop bine definit. Aplicată lumii digitale, această idee ridică o întrebare simplă: atunci când deschidem telefonul, știm ce vrem să facem sau acționăm automat, din obișnuință?

Ce ar spune împăratul roman despre like-uri și obsesia pentru validarea online

Un videoclip care strânge mii de aprecieri, o fotografie care primește sute de comentarii sau o postare care devine virală pot produce satisfacție. Dar atunci când starea de spirit ajunge să depindă de reacțiile celorlalți, relația cu rețelele sociale poate deveni problematică.

Volumul „Meditații” de Marcus Aurelius, inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera, aduce în atenția cititorilor reflecțiile unui conducător preocupat de disciplină, atenție și folosirea înțeleaptă a timpului. Descoperă și tu ideile împăratului filosof și începe să privești altfel relația dintre timpul tău și lucrurile care îți solicită permanent atenția!

Marcus Aurelius a reflectat în repetate rânduri asupra dorinței oamenilor de a fi admirați. Pentru un împărat roman, popularitatea, reputația și aprobarea publică aveau inclusiv consecințe politice.

În cartea a IV-a, secțiunea 3 din „Meditații”, el discută despre caracterul trecător al faimei și despre cât de repede sunt uitați chiar și oamenii considerați importanți. Este o observație care poate fi transferată cu ușurință în universul rețelelor sociale, unde o postare virală poate fi uitată după numai câteva zile.

Din perspectiva filosofiei stoice, problema nu ar fi numărul de aprecieri, ci importanța exagerată acordată acestora. O persoană care își măsoară permanent valoarea prin reacțiile publicului riscă să își lege echilibrul emoțional de factori pe care nu îi poate controla.

Cum ar arăta o zi fără telefon în filosofia lui Marcus Aurelius

Stoicismul nu presupune respingerea plăcerilor sau a obiectelor materiale, ci folosirea lor cu discernământ. Prin urmare, ar fi exagerat să afirmăm că Marcus Aurelius ar fi recomandat renunțarea completă la smartphone. Mai degrabă, principiile sale ar putea fi transformate într-un exercițiu de utilizare conștientă a tehnologiei.

Dimineața, în loc să verifice imediat notificările, o persoană ar putea să își stabilească prioritățile zilei. În timpul lucrului, ar putea dezactiva alertele care nu necesită un răspuns urgent. Seara, ar putea analiza cât timp a petrecut online și dacă această activitate i-a adus ceva valoros.

Un asemenea exercițiu seamănă cu practica stoică a examinării propriilor acțiuni. Scopul nu este pedepsirea pentru timpul petrecut pe internet, ci înțelegerea obiceiurilor și modificarea celor care interferează cu activitățile importante.

O altă idee utilă apare în cartea a IV-a, secțiunea 3, unde Marcus Aurelius vorbește despre posibilitatea retragerii în propria minte pentru a regăsi liniștea. Într-o lume dominată de notificări, această retragere poate însemna câteva minute fără ecran, dedicate reflecției sau unei activități care necesită atenție.

Dependența digitală este o problemă medicală sau doar un obicei prost?

Expresia „dependență digitală” este folosită frecvent pentru a descrie utilizarea excesivă a telefonului, însă din punct de vedere medical situația este mai nuanțată.

Utilizarea problematică a smartphone-ului nu reprezintă, în sine, un diagnostic clinic universal recunoscut. Cercetătorii analizează însă comportamente precum folosirea compulsivă a dispozitivelor, dificultatea de a limita timpul petrecut online și continuarea utilizării în ciuda consecințelor negative.

Există și o diferență importantă între utilizarea intensă și utilizarea problematică. O persoană poate petrece multe ore pe telefon pentru muncă, studiu sau comunicare, fără ca acest lucru să însemne automat că are o tulburare.

În schimb, atunci când verificarea repetată a aplicațiilor afectează somnul, relațiile, activitatea profesională sau capacitatea de concentrare, poate fi utilă evaluarea comportamentului și, în anumite situații, consultarea unui specialist.

Filosofia lui Marcus Aurelius nu constituie un tratament medical pentru comportamentele compulsive. Ea poate oferi însă un cadru de reflecție asupra priorităților personale, a impulsurilor și a relației dintre libertate și autocontrol.

Ce ar face Marcus Aurelius dacă ar avea un smartphone în 2026?

Probabil că nu ar condamna tehnologia doar pentru că este nouă. Imperiul Roman depindea de infrastructură, comunicare și organizarea informației, iar un dispozitiv capabil să transmită instantaneu mesaje ar fi avut o utilitate evidentă pentru un conducător.

Însă filosofia sa sugerează că ar fi privit critic obiceiul de a permite stimulilor exteriori să decidă permanent asupra propriei atenții. În „Meditații”, împăratul revine la o idee esențială: omul trebuie să își examineze gândurile, să acționeze cu un scop și să nu își irosească existența urmărind lucruri lipsite de importanță.

Nu știm ce ar fi spus efectiv Marcus Aurelius despre TikTok, Instagram sau inteligența artificială. Putem însă folosi reflecțiile sale pentru a formula o întrebare extrem de actuală: folosim noi tehnologia sau am ajuns să ne organizăm viața în jurul solicitărilor ei?

Într-o lume în care fiecare aplicație încearcă să câștige câteva minute din atenția utilizatorului, filosofia stoică amintește că timpul este o resursă limitată, iar felul în care îl folosim ține de alegerile noastre.