Femeie de 34 de ani, înjunghiată de fostul soț, militar, pe o stradă din Caracal! Ce se întâmplase între cei doi cu o lună înainte

Femeie de 34 de ani, înjunghiată de fostul soț, militar, pe o stradă din Caracal! Ce se întâmplase între cei doi cu o lună înainte
Femeie de 34 de ani, înjunghiată de fostul soț, militar/foto: IPJ Olt
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Un incident violent a avut loc pe o stradă din municipiul Caracal, județul Olt, unde o femeie în vârstă de 34 de ani a fost atacată cu un cuțit de fostul său soț. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, este militar și se afla în plin proces de divorț cu victima. Atacul s-a petrecut în cursul serii de vineri, 6 noiembrie 2026, iar în urma incidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție pentru identificarea și prinderea agresorului.

Potrivit primelor informații, cei doi s-au întâlnit pe o stradă din Caracal, însă revederea s-a transformat rapid într-un episod de violență. Femeia a fost înjunghiată de fostul partener, iar autoritățile au intervenit pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs atacul. După sesizarea incidentului, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal au început imediat căutările, toate echipajele disponibile fiind mobilizate pentru găsirea bărbatului.

O femeie a fost înjunghiată de fostul soț militar

Suspectul a fost identificat și prins la scurt timp după comiterea faptei, fiind dus în custodia polițiștilor. Oamenii legii au demarat cercetările pentru a clarifica întreaga situație și pentru a stabili ce s-a întâmplat înainte de atac, dar și care au fost motivele care au dus la acest gest violent.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum și persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeași localitate.

La scurt timp, bărbatul a fost depistat de polițiști, iar în prezent se află în custodia acestora, pentru continuarea cercetărilor.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că, la data de 4 octombrie 2026, femeia a mai sesizat Poliția Municipiului Caracal cu privire la faptul că bărbatul ar fi amenințat-o, deplasându-se la domiciliul acesteia și adresându-i amenințări cu acte de violență.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, la acel moment a fost constatat un risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, însă femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere”, spun reprezentanții IPJ Olt.

Femeia mai ceruse ajutorul poliției după ce ar fi fost amenințată de fostul soț

Cazul este cu atât mai grav cu cât femeia mai apelase la autorități cu aproximativ o lună înainte de incident. Pe 4 octombrie 2026, aceasta s-a prezentat la Poliția Municipiului Caracal și a reclamat comportamentul fostului soț, susținând că bărbatul ar fi venit la domiciliul său și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat o evaluare a riscului, iar concluziile au indicat existența unui pericol iminent pentru femeie. În aceste condiții, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu, tocmai pentru a preveni eventuale acte de agresiune din partea bărbatului.

Cu toate acestea, la momentul respectiv, femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Un astfel de sistem ar fi permis monitorizarea respectării restricțiilor impuse agresorului și ar fi putut contribui la intervenția mai rapidă a autorităților în cazul încălcării acestora.

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